アメリカ・シアトル地域でスポーツ選手らの自宅に不法侵入を繰り返していたという男が、イチローさんの家にも侵入し、妻の弓子さんにスプレーを吹きかけたとアメリカのメディアが報じています。

【映像】容疑者の男

AP通信などによりますと今年2月、アメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさんの家に男が侵入しました。男は妻の弓子さんがいた寝室のドアを開けて入ろうとしましたが、弓子さんが押し返し阻止しました。この際、男はドアの隙間から弓子さんに催涙スプレーを吹きかけたということです。

男はパトリック・メイゾネット容疑者（29）で、8月に別の住居侵入事件に関連して逮捕されました。無罪を主張しています。

ここ数カ月、シアトルなどアメリカで著名なスポーツ選手宅などに侵入する事件や強盗事件が相次いでいます。選手らが遠征で出張中に狙われるケースも少なくないということです。

自宅が標的となったのは、ほかにマリナーズのカスティーヨ投手、ドジャースのスネル投手、アメリカンフットボールの元シーホークスのシャーマンさんらです。拳銃を持って押し入られたケースもあり、警備の強化が呼びかけられています。（ANNニュース）