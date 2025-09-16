「美しきゴラッソ」「いとも簡単に…」町田DF中山雄太のスーパーミドルが8月度J1月間ベストゴール!!
Jリーグは16日、8月度月間ベストゴールを発表した。J1からはFC町田ゼルビアDF中山雄太が第25節に決めた得点が選出された。
中山は8月10日のヴィッセル神戸戦で前半6分、ロングスローのこぼれ球をペナルティエリア外中央で胸トラップ。1バウンドさせてから左足を振り抜くとドライブ気味の強烈なシュートがゴールネットに突き刺さった。
この得点に選考委員会は「あんなにイメージ通りのシュートはなかなかできない」(足立修委員長)、「あんな難しいシュートをいとも簡単に決めた」(槙野智章委員)、「美しきゴラッソ」(北條聡委員)、「誰が見ても『うまい』とうなる」(鮫島彩特任委員)と絶賛している。
中山はJリーグを通じて以下のようにコメントしている。
「この度、明治安田J1リーグ8月の月間ベストゴールに選出いただき、ありがとうございます。今季初ゴールの喜びと共に、このような素晴らしい賞を受け取ることができ光栄に思います。FC町田ゼルビアのサポーターの皆さんだけでなく、他のチームのサポーターの方々にも投票していただけたことでこの賞を受賞できたと考えると、とても嬉しいです。これからも慢心せず、自チームに貢献することは当然ながら選手としてJリーグを盛り上げていけるよう尽力していきたいと思います」
2025明治安田Jリーグ— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) September 16, 2025
月間ベストゴール⚽
【8月度】
明治安田J1リーグ 第25節
町田 vs 神戸
⌚️ 6分
⚽️ 中山 雄太 選手(FC町田ゼルビア)@Nkymyt@FcMachidaZelvia
受賞コメント・総評⏬https://t.co/nalCjJPghr pic.twitter.com/RLFob3nsAf