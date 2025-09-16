2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。主演で矢嶌莉沙役の井桁弘恵に続き、豊田裕大、落合モトキ、奈月セナ、小久保寿人、そして、山崎紘菜の出演が決定！当記事では、豊田のコメントと演じる役柄を紹介。

◆豊田裕大 コメント

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

「地獄」という言葉を普段あまり目にしないので驚きつつも、日常の裏側に潜み、しかし確実に現代に起こっているであろう問題を、細かい所から大きい所まで描いているので、台本を読みながら、スリリングな内容に、思わず体に力が入ってしまいました。

■城内涼役への思い、役の見どころ

自分自身でも自分の事がよく分かっていない、つかみ所のない、蜃気楼のような、大人のような子供のような涼としなやかに撮影を共にしていきたいと思っています。

1度見たら、頭から離れられなくなるような存在感が出せるように共演者スタッフの皆さんと丁寧に城内涼という役を作り上げていきたいと思います。

■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージ

皆さん、初めまして。城内涼を演じます、豊田です。

「そこから先は地獄」というタイトルにあるように日常に潜む地獄をいろいろな目線で楽しめるドラマになっていると思います。ときに共感しながら、また、批判しながら楽しんでいただけたら幸いです。

※城内涼（きうち りょう）・・・豊田裕大

パーソナルジムを経営する美しい男（25歳）。

妻・凪子（山崎紘菜）からのDVに苦しんでいる。

莉沙（井桁弘恵）に救いを求め、恋愛関係になるが、人には言えない秘密がある。