2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54ÊüÁ÷/TVer¡¦Hulu¤Ë¤ÆËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡£
¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÉÔÇ¥¡¦ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÈÄíÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¡£¼ç±é¤ÇÌðÖºè½º»Ìò¤Î°æ·å¹°·Ã¤ËÂ³¤¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡¢Æà·î¥»¥Ê¡¢¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»³ºê¹ÉºÚ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªÅöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Íî¹ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤ò¾Ò²ð¡£
¢¡Íî¹ç¥â¥È¥ ¥³¥á¥ó¥È
¢£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¼«Ê¬¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£
¤³¤Î¥É¥í¥É¥íÎø°¦·à¤ò¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌðÖº¹âµ×Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í
°æ·å¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌðÖºè½º»¤ÎÉ×Ìò¡£
°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¿Í¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÃË¡£
ºÊ¤Îè½º»¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
Å¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÎòÂå¤ÎDEEPºîÉÊ¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¨ÌðÖº¹âµ×¡Ê¤ä¤·¤Þ ¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë¡¦¡¦¡¦Íî¹ç¥â¥È¥
è½º»¡Ê°æ·å¹°·Ã¡Ë¤ÎÉ×¡Ê30ºÐ¡Ë¡£
µÁÌ³Åª¤ÊÇ¥³è¤ËËþÂ¤Ç¤¤º¡¢´ûº§¼Ô¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¡£
è½º»¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¡Ö·ÑÂ³¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¹È´¤¤È¤·¤ÆÉÔÎÑ¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬è½º»¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£