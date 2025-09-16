¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×½Ð±é·èÄê¡ª¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¡¢´¶¤¸¤Î°¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54ÊüÁ÷/TVer¡¦Hulu¤Ë¤ÆËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡£
¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÉÔÇ¥¡¦ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÈÄíÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¡£¼ç±é¤ÇÌðÖºè½º»Ìò¤Î°æ·å¹°·Ã¤ËÂ³¤¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡¢Æà·î¥»¥Ê¡¢¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»³ºê¹ÉºÚ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªÅöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾®µ×ÊÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤ò¾Ò²ð¡£
¢¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í ¥³¥á¥ó¥È
¢£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¿û¸¶´ÆÆÄ¤¬´ë²è¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë»ö¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¶¦¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ËDEEP¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÊÆ£¾ÌéÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í
¥â¥é¥Ï¥é¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¡¢´¶¤¸¤Î°¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿À³Ê¤Ê¤Î¤«¡©¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤éÌò¤òÂª¤¨¤ÆÂ¿ÌÌÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»£±Æ¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤ä°¦¤ÈÍßË¾¤ÎÉÝ¤µ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥ÞDEEP¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÄ¶Ç»¸ü¤ÇÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¢¨¿ÊÆ£¾Ìé¡Ê¤·¤ó¤É¤¦ ¤Þ¤µ¤ä¡Ë¡¦¡¦¡¦¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í
ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤ò·Ð±Ä¡Ê45ºÐ¡Ë¡£
ºÊ¡¦ÁÕ»Ò¡ÊÆà·î¥»¥Ê¡Ë¤ÎÈþ¤·¤¤³°¸«¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆâÌÌÅª¤Ë¤Ï¸«²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£