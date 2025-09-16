2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。主演で矢嶌莉沙役の井桁弘恵に続き、豊田裕大、落合モトキ、奈月セナ、小久保寿人、そして、山崎紘菜の出演が決定！当記事では、山崎のコメントと演じる役柄を紹介。

◆山崎紘菜 コメント

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

悪戯にDVなどの繊細な問題を扱ってしまうのは嫌だったので、「きちんと精査したいから台本を全部読んでから判断したい」とわがままを言ってしまいました。それにスタッフの方々が真摯に応えてくださったことと、台本を読んでみると小説みたいな展開が面白かったので、素直に挑戦したいと思いました。

■城内凪子役への思い、役の見どころ

凪子の気持ちや感情は本当に複雑で、こんなに共感が難しい役どころは初めてだと思います。ですが、彼女の見ている景色を辿っていくと、自分が今まで持っていなかった価値観や新しい視点を与えてくれるので、向き合うのがとても楽しいです。撮影に入るまでに一番の理解者になれるように頑張ります。

■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージ

「普通」という価値観に苦しんでいる人達の物語だと思います。作中いろいろなことが起こりますが、「普通」という言葉に苦しんでいる人がたくさんいるんだよ、ということが伝わればいいなと思いますし、個人的には「他の人の普通になる必要なんてないよ」というメッセージを送りたいです。

※城内凪子（きうち なぎこ）・・・山崎紘菜

Web小説家として成功している、物語の鍵を握る女性（35歳）。

夫・涼（豊田裕大）への愛情を暴力でしか表現できず、涼を救おうとする莉沙（井桁弘恵）に対して敵意を抱く。