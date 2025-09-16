BTSのRM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）、V（ヴィ）が、後輩グループCORTIS（コルティス）のJAMES（ジェームス）と並んだ集合ショットがCORTISの公式Instagramにて公開。Vがストーリーズに投稿した“ソンミンス”動画も注目を集めている。

①BTSのRM、J-HOPE、VとCORTISのJAMES集合ショット ②ライブ会場で挨拶を交わす様子 ③CORTISの「GO!」をダンスするJ-HOPE ④J-HOPEのダンス動画に向かい感謝するCORTIS

■BTS・RM、J-HOPE、Vが、CORTIS・ジェームスと共にタイラー・ザ・クリエイターの韓国公演へ

BTSのメンバー・RM、J-HOPE、V、そして所属事務所の後輩で8月18日にデビューしたばかりの5人組ボーイズグループ・CORTISのJAMESが訪れたのは、9月14日に開催されたラッパーのTyler, the Creator（タイラー・ザ・クリエイター）の韓国公演だ。

写真では、左から黒のキャップを被ったRM、ダブルピースをしたJAMES、背中にリュックを背負いピースするV、キャップを後ろにかぶり、サングラス姿のJ-HOPEが並んでいる。写真にはJAMESの「レジェンド（＝タイラー）を、レジェンドたち（＝BTS）と一緒に観てる」と感激の溢れるコメントが添えられている。

Vは、タイラーから送られたTシャツを着て撮影した動画をInstagramストーリーズにアップ。「プレゼントありがとう、そして韓国へようこそ！」とメッセージを送った他、タイラーがライブで勧めた、韓国の人気ハンバーガーチェーンMom’s Touch（マムズタッチ）のバーガーの写真をアップ。「今夜、Mom’s Touchのバーガーを食べるよ」と記し、“ソンミンス”（韓国語で「推しとお揃いにすること」を意味する）する姿を披露した。

なお、RMとJ-HOPEはそれぞれのInstagramストーリーズにタイラーとの記念写真をアップしている。

■ライブ会場で関係者と挨拶を交わすBTSのRM、J-HOPE、V＆CORTIS・ジェームス

韓国メディア『Hweek Magazine』のInstagramには、RM、J-HOPE、V、そしてJAMESがライブ会場で関係者に気さくに挨拶する様子や、突然の大スター登場に沸く観客の姿を収めた動画もアップされている。

SNSには「3人とも楽しそうで感激」「同じ会場にいた人が羨ましい」「ジェームスくんインスタに載せてくれてありがとう！」「一緒にコンサート行くBTSメンバーの仲良しさが好き」「日本から帰国してライブに行くホビさんのフットワークすごい」「リュック背負ったままのテテかわいすぎ」「タイラーの言葉を聞いてすぐソンミンスするテテが愛おしい」といった声が寄せられている。

動画：CORTISの「GO!」をダンスするJ-HOPE（BTS）

動画：J-HOPEの「GO!」ダンス動画に向かい感謝するCORTISメンバー