　9月第2週の上昇率ランキングは中国関連株ファンドが1位と3位になりました。2位には2025年7月31日に新規設定された、わが国および新興国を含む世界の暗号資産に関連するビジネスを行う企業に投資する「暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）」が入りました。

　下落ランキング上位3ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン」は1600円、2位の「お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド（明日への礎）」は1200円、3位の「ダイワ・バリュー株・オープン（底力）」は1400円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+13.33％　テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　+11.95％　暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ

3位　+10.47％　深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-12.87％　ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ

2位　-9.65％　お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド（明日への礎）
運用会社:お金のデザイン

3位　-7.47％　ダイワ・バリュー株・オープン（底力）
運用会社:大和アセットマネジメント

株探ニュース