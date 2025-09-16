[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º95ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî108ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡9·î16Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï216ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï95ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï108ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï34ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬16ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï13ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï5±ß°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î16Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8952>¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ò£Å¡¡¡¡ 161000¡¡+29700¡Ê +22.6%¡Ë
2°Ì <8341>¡¡¼·½½¼·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6846¡¡ +1000¡Ê +17.1%¡Ë
3°Ì <3323>¡¡¥ì¥«¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡131¡¡¡¡ +18¡Ê +15.9%¡Ë
4°Ì <7707>¡¡£Ð£Ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡235¡¡¡¡ +32¡Ê +15.8%¡Ë
5°Ì <4265>¡¡£É£Ç£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡610¡¡¡¡ +77¡Ê +14.4%¡Ë
6°Ì <6584>¡¡»°ºù¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1065¡¡¡¡+134¡Ê +14.4%¡Ë
7°Ì <4582>¡¡¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡159¡¡¡¡ +18¡Ê +12.8%¡Ë
8°Ì <8127>¡¡¥ä¥Þ¥È¥¤¥ó¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡667¡¡¡¡ +67¡Ê +11.2%¡Ë
9°Ì <3409>¡¡ËÌËÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡205.9¡¡ +18.9¡Ê +10.1%¡Ë
10°Ì <2229>¡¡¥«¥ë¥Óー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3000¡¡+230.0¡Ê¡¡+8.3%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6166>¡¡ÃæÂ¼Ä¶¹Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡250¡¡¡¡ -61¡Ê -19.6%¡Ë
2°Ì <9237>¡¡¾ÐÈþÌÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1958¡¡¡¡-366¡Ê -15.7%¡Ë
3°Ì <1345>¡¡¾å¾ì¥êー¥È³Ö¡¡¡¡¡¡ 1800¡¡-172.0¡Ê¡¡-8.7%¡Ë
4°Ì <3110>¡¡ÆüÅìËÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7000¡¡¡¡-550¡Ê¡¡-7.3%¡Ë
5°Ì <3565>¡¡¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 1673¡¡¡¡-127¡Ê¡¡-7.1%¡Ë
6°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.3¡¡¡¡-0.7¡Ê¡¡-7.0%¡Ë
7°Ì <2904>¡¡°ìÀµ³÷ËÈ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡700¡¡¡¡ -52¡Ê¡¡-6.9%¡Ë
8°Ì <7378>¡¡¥¢¥·¥í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1752.1¡¡-103.9¡Ê¡¡-5.6%¡Ë
9°Ì <2678>¡¡¥¢¥¹¥¯¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1505¡¡¡¡ -87¡Ê¡¡-5.5%¡Ë
10°Ì <8013>¡¡¥Ê¥¤¥¬¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡395¡¡¡¡ -21¡Ê¡¡-5.0%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7735>¡¡¥¹¥¯¥ê¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12990¡¡¡¡ +90¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
2°Ì <2269>¡¡ÌÀ¼££È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3169¡¡ +16.0¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
3°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14039¡¡¡¡ +69¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
4°Ì <7267>¡¡¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1668.9¡¡¡¡+7.9¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <9983>¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡+140¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
6°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3150¡¡¡¡+5.0¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
7°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡14150¡¡¡¡ +20¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
8°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡740¡¡¡¡+1.0¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
9°Ì <4502>¡¡ÉðÅÄ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4469¡¡¡¡¡¡+5¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
10°Ì <6594>¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 2673.5¡¡¡¡+2.5¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4689>¡¡¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡492.1¡¡¡¡-2.4¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
2°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡16840¡¡¡¡ -75¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
3°Ì <2914>¡¡£Ê£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4733¡¡¡¡ -20¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
4°Ì <8309>¡¡»°°æ½»Í§¥È¥é¡¡¡¡¡¡ 4238¡¡¡¡ -15¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
5°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 3978¡¡¡¡¡¡-8¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
6°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡490¡¡¡¡-0.8¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
7°Ì <7203>¡¡¥È¥è¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2930.3¡¡¡¡-4.2¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
8°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3710¡¡¡¡-5.0¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
9°Ì <2413>¡¡¥¨¥à¥¹¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡ 2315¡¡¡¡-3.0¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
10°Ì <6526>¡¡¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡ 2985¡¡¡¡-2.5¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î16Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8952>¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ò£Å¡¡¡¡ 161000¡¡+29700¡Ê +22.6%¡Ë
2°Ì <8341>¡¡¼·½½¼·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6846¡¡ +1000¡Ê +17.1%¡Ë
3°Ì <3323>¡¡¥ì¥«¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡131¡¡¡¡ +18¡Ê +15.9%¡Ë
4°Ì <7707>¡¡£Ð£Ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡235¡¡¡¡ +32¡Ê +15.8%¡Ë
5°Ì <4265>¡¡£É£Ç£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡610¡¡¡¡ +77¡Ê +14.4%¡Ë
6°Ì <6584>¡¡»°ºù¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1065¡¡¡¡+134¡Ê +14.4%¡Ë
7°Ì <4582>¡¡¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡159¡¡¡¡ +18¡Ê +12.8%¡Ë
8°Ì <8127>¡¡¥ä¥Þ¥È¥¤¥ó¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡667¡¡¡¡ +67¡Ê +11.2%¡Ë
9°Ì <3409>¡¡ËÌËÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡205.9¡¡ +18.9¡Ê +10.1%¡Ë
10°Ì <2229>¡¡¥«¥ë¥Óー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3000¡¡+230.0¡Ê¡¡+8.3%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6166>¡¡ÃæÂ¼Ä¶¹Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡250¡¡¡¡ -61¡Ê -19.6%¡Ë
2°Ì <9237>¡¡¾ÐÈþÌÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1958¡¡¡¡-366¡Ê -15.7%¡Ë
3°Ì <1345>¡¡¾å¾ì¥êー¥È³Ö¡¡¡¡¡¡ 1800¡¡-172.0¡Ê¡¡-8.7%¡Ë
4°Ì <3110>¡¡ÆüÅìËÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7000¡¡¡¡-550¡Ê¡¡-7.3%¡Ë
5°Ì <3565>¡¡¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 1673¡¡¡¡-127¡Ê¡¡-7.1%¡Ë
6°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.3¡¡¡¡-0.7¡Ê¡¡-7.0%¡Ë
7°Ì <2904>¡¡°ìÀµ³÷ËÈ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡700¡¡¡¡ -52¡Ê¡¡-6.9%¡Ë
8°Ì <7378>¡¡¥¢¥·¥í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1752.1¡¡-103.9¡Ê¡¡-5.6%¡Ë
9°Ì <2678>¡¡¥¢¥¹¥¯¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1505¡¡¡¡ -87¡Ê¡¡-5.5%¡Ë
10°Ì <8013>¡¡¥Ê¥¤¥¬¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡395¡¡¡¡ -21¡Ê¡¡-5.0%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7735>¡¡¥¹¥¯¥ê¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12990¡¡¡¡ +90¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
2°Ì <2269>¡¡ÌÀ¼££È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3169¡¡ +16.0¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
3°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14039¡¡¡¡ +69¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
4°Ì <7267>¡¡¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1668.9¡¡¡¡+7.9¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
5°Ì <9983>¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡+140¡Ê¡¡+0.3%¡Ë
6°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3150¡¡¡¡+5.0¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
7°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡14150¡¡¡¡ +20¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
8°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡740¡¡¡¡+1.0¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
9°Ì <4502>¡¡ÉðÅÄ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4469¡¡¡¡¡¡+5¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
10°Ì <6594>¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 2673.5¡¡¡¡+2.5¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4689>¡¡¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡492.1¡¡¡¡-2.4¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
2°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡16840¡¡¡¡ -75¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
3°Ì <2914>¡¡£Ê£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4733¡¡¡¡ -20¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
4°Ì <8309>¡¡»°°æ½»Í§¥È¥é¡¡¡¡¡¡ 4238¡¡¡¡ -15¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
5°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 3978¡¡¡¡¡¡-8¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
6°Ì <4005>¡¡½»Í§²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡490¡¡¡¡-0.8¡Ê¡¡-0.2%¡Ë
7°Ì <7203>¡¡¥È¥è¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2930.3¡¡¡¡-4.2¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
8°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3710¡¡¡¡-5.0¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
9°Ì <2413>¡¡¥¨¥à¥¹¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡ 2315¡¡¡¡-3.0¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
10°Ì <6526>¡¡¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡ 2985¡¡¡¡-2.5¡Ê¡¡-0.1%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹