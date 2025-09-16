¥Þ¥Ä¥³¡¢¿·CM¤ÇÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¡Ö80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¡×¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¡Äµ¯ÍÑ¤ÎÎ¢¤ËÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Ø¤Î¿¼¤¤Â¤·Ø
¡¡¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡9·î11Æü¡¢UHAÌ£³ÐÅü¤Î¥°¥ß¡Ø¥³¥í¥í¡Ù¤Î¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·CM¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥Ä¥³¡ÙÊÓ¤Ë½Ð±é¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯ÂåÉ÷¤Î¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊ±¤·¡¢¾¼ÏÂ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤Ç ¡ÈÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖCM¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¡Ø¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Ë°ì²¯¿Í¤¬¤¤¤Á¥³¥í¥í¡Ù¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢·Ú²÷¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï16Æü¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤ÏÆ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¸÷Âô¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿À»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë80Ç¯Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÃ±¤Ê¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢UHAÌ£³ÐÅü¤Ï¡Ö¤«¤Í¤Æ¤«¤éÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤É¡Ø¥³¥í¥í¡Ù¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ä¥³¤Î°¦¹¥¤Ö¤ê¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Þ¥Ä¥³¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡£
¡Ô¤á¤Á¤ã¾Ð¤¨¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ
¡Ô¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡Õ
¡Ô¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ÆÊ¢¤è¤¸¤ì¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎCM¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Â¤·Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤Ï¿¼¤¯¡¢¡ØËÜ¿Í¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡2015Ç¯¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢ÌÀºÚ¤µ¤ó¤ä¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¶ÉÕ¤ò2000¶Ê°Ê¾å¼ê¤¬¤±¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦»°±ºµü»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥È¡¼¥¯¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø½½²ü¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Î¿¶ÉÕ¤ò¡¢ÍÄ¾¯»þÂå¤è¤¯¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°±º»á¤Ë¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ÈÇ®¿´¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤ê¡¢¡Ø¿¶¤ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È¥¦¥Ã¥È¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¥Þ¥Ä¥³¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿º£²ó¤ÎCM¡£Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£