¡Ú¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤ÇÍÍø¤Î¸«Î©¤Æ¤Ë¡ÈÉÔ²º¤Ê±Æ¡É¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡ÖÅÞ°÷ÅÞÍ§¸º¡×ÌäÂê
¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼¿ô¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷ÅÞÍ§¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó108Ëü¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿Áªµó¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¼õ¤±¤¿¡Ø²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ø¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÞ°÷¡¢ÅÞÍ§¤ÎÀ¼¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ä¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤Î¼þÊÕ°Ê³°¤«¤é¤âÉý¹¤¯ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ÏÌó2½µ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢Í¹Á÷¤Ç³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ½¸·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¼çÄ¥¤äÀ¯ºö¤òÅÞ°÷ÅÞÍ§¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¹â»Ô¤µ¤ó¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ç¤¢¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤¤¡¢9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁíºÛÁª¡£¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÆ±¿ô¤ÎÅÞ°÷ÅÞÍ§É¼295É¼¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊý¼°¤Ç¤¢¤ë¡Ö´Ê°×·¿¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÅÞ°÷ÅÞÍ§¤ÎÉ¼¤ÎÈ¿±ÇÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÈó¼çÎ®ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤ä¹â»Ô»á¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ÎÁ°¤«¤é¤³¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¤ÎÁíºÛÁª¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÂè1²óÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÅÞ°÷ÅÞÍ§É¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î209É¼¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬208É¼¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄ°÷É¼¤òÂ¤·¤Æ¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¹â»Ô»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÄ°÷É¼¤òÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤âÂè1²óÅêÉ¼¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡¢Âè1²óÅêÉ¼¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÂç¼ºÂ®¤·¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬º£²ó¤âÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¸å·Ñ»ØÌ¾¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢Èà¤ÎÉ¼¿ô¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤¿ÎÓË§Àµ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤Ê¤É¤«¤éÁêÅö¿ô¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷ÅÞÍ§É¼¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¹â»Ô»á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤ÎÁíºÛÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Î¿Ø±Ä¤¬¤Þ¤º¤Ï¡¢½é¼ê¤ÇÍÍø¤ÊÅ¸³«¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾¡»»¤ËÉÔ²º¤Ê±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Àè¤ÎÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡ØÁíºÛÁª¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÞ°÷ÅÞÍ§¤¬ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿Ø±Ä¤¬Àª¤¤¤Å¤¯¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ë¿¹»³¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤È´Ø·¸¤Î°¤¤¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¿¹»³¤µ¤ó¤Ç¡Ø¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡Ù¤ÇÁíºÛÁª¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë²¿¤«¾¡»»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÞ°÷ÅÞÍ§¤Î³ÍÆÀ¿ô¤Ç1°Ì¤òÂ³¤±¤ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀÄ»³ÈËÀ²»á¤Ê¤É¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëµÄ°÷¤Ï¡¢ÅÞ°÷ÅÞÍ§¤Î´«Í¶¤ËÇ®¿´¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤é¤¬´«Í¶¤·¤¿ÅÞ°÷ÅÞÍ§¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤ÎÅÞ°÷ÅÞÍ§É¼¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ÍÆÀ±¿Æ°¤¬·ë¼Â¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁíºÛÁª¤ÇÇÔËÌ¡£Â³¤¯ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç¤ÏÎä¶ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î2²ó¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤Ë¶á¤¤À¯ºö¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬ÂçÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ò»Ù¤¨¤¿´äÈ×»Ù»ýÁØ¤Î°ì³Ñ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·ÅÞ¤Ë»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ÜÆ°¤·¤¿»Ù»ýÁØ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î³ÍÆÀ¤·¤¿»Ù»ýÁØ¤â¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î°ìÉô¤¬¡¢Â¾ÅÞ»Ù»ý¤ËÅ¾¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢2024Ç¯Ê¬¤ÎÅÞÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞµ¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅÞ°÷ÅÞÍ§¤ÎÅêÉ¼»ñ³Ê¤ÏÁ°2Ç¯´Ö¤ÎÅÞÈñ¤Î´°Ç¼¤¬¾ò·ï¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÞÈñÌ¤Ç¼¤ÎÅÞ°÷¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿äÂ¬¤É¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤¬É¼¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¹»³¤µ¤ó¤Ï´´»öÄ¹¤Ç¡¢ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡£ÅöÁ³¡¢ÅÞ°÷¿ô¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÉ¼¤¬Á°²ó¤è¤ê¤âÂç¤¤¯ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÞÈñÌ¤Ê§¤¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÉ¼¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡½¡½¡£