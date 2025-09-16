藤井 風、Creepy Nuts、BIGBANGらが『Coachella 2026』に出演決定
2026年4月10日〜12日、17日〜19日（いずれも現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される世界的音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に、藤井 風、Creepy Nuts、BIGBANGら日本、韓国アーティストが出演することがわかった。
【画像】『Coachella 2026』出演決定を報告するCreepy Nuts
ヘッドライナーは、サブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGの3組。Creepy Nutsはサブリナ・カーペンターがヘッドライナーを務める10日と17日に出演。藤井はジャスティン・ビーバーの出演日である11日と18日に登場し、BIGBANGはカロルGがヘッドライナーを務める12日と19日に出演する。
『Coachella Valley Music and Arts Festival』は、世界中の注目アーティストが集結するアメリカ最大級の野外音楽フェスティバルとして知られており、今回の出演は日本およびアジアの音楽シーンにとっても大きな注目を集めそうだ。
