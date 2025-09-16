映画ランキング：劇場版「鬼滅の刃」9週連続1位 新作は『ブラック・ショーマン』など3作品がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（9月12日〜14日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末3日間で動員52万3000人、興行収入8億3000万円をあげ、9週連続1位をキープした。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
9月15日までの累計成績は、動員2304万人、興収330億円を突破し、歴代興収ランキングでは『千と千尋の神隠し』を上回り、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に続く第2位となった。また、海外でも8月から順次公開されており、この週末には北米で公開され、日本のアニメ映画としては歴代1位のオープニング成績を記録。日本を含む全世界興収は680億円に到達している。
2位には、「ガリレオ」シリーズの東野圭吾原作＆福山雅治主演で再タッグを組んだミステリーエンターテインメント『ブラック・ショーマン』が、初日から3日間で動員39万6000人、興収5億5600万円をあげ初登場。かつてラスベガスで名を馳せた元マジシャン・神尾武史を福山。武史の姪で、実父が何者かに殺された神尾真世を有村架純が演じ、2人がバディを組んで殺人事件の解決に向けて奔走する。成田凌、生田絵梨花、木村昴らが共演。監督は「コンフィデンスマンJP」シリーズ等の田中亮。祝日を含む公開4日間の成績は、動員53万人、興収7億円を超えている。
3位には、『８番出口』が続き、週末3日間で動員36万8000人、興収5億4000万円を記録。累計成績は動員226万人、興収31億円を突破した。
4位には、宇宙一のアイドルフェスティバルを舞台にした「プリキュア」シリーズ22作目『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』が、動員28万3000人、興収3億4600万円でランクイン。監督は小川孝治、声の出演は松岡美里、高橋ミナミ（※高＝はしごだか）、高森奈津美、ほか。公開4日間の累計成績は、動員38万人、興収4億円を超えている。
6位には、19世紀のウィーンで起きた音楽史上最大のスキャンダルをバカリズムの脚本で実写化した『ベートーヴェン捏造』が初登場。ベートーヴェンへの愛が重すぎる秘書・シンドラーを山田裕貴、耳の聞こえない天才音楽家・ベートーヴェンを古田新太が演じ、染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎らが共演。監督は『地獄の花園』などでもバカリズムとタッグを組んだ関和亮。
既存作品では、5位の『国宝』がさらに成績を積み上げ、累計で動員1013万人、興収142億円を突破し、歴代興収ランキングでは19位となった。
■全国映画動員ランキングトップ10（9月12日〜14日）
1（1→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（公開週9）
2（NEW）ブラック・ショーマン（1）
3（2↓）８番出口（3）
4（NEW）映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！（1）
5（3↓）国宝（15）
6（NEW）ベートーヴェン捏造（1）
7（5↓）劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション（7）
8（4↓）カラダ探し THE LAST NIGHT（2）
9（7↓）ジュラシック・ワールド／復活の大地（6）
10（6↓）ヒックとドラゴン（2）
※11（9↓）映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ（6）
