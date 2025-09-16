µªÊ¸¿©ÉÊ¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¿·¾¦ÉÊ¡ØThe SURIMI¡Ù¤òÁ´²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡¡¡Ö·ò¹¯Èï³²¤Î¶²¤ì¡×ÀâÌÀ¡¦¼Õºá¤ò·ÇºÜ
¡¡µªÊ¸¿©ÉÊ¤Ï16Æü¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ØThe SURIMI¡Ù¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤ËÉÊ¼ÁÉÔÎÉ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤È¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¿ô¤¬²ó¼ý¤È¤Ê¤ëµªÊ¸¿©ÉÊ¡ØThe SURIMI¡Ù
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ØThe SURIMI¡Ù¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÊ¼ÁÉÔÎÉ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÅö¼ÒÆâ¤Ç°ìÃÊ¹â¤¤¿å½à¤Ç¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¾¤ÎÀ¸»º¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüÉÕ·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö³º¾¦ÉÊ¤òÁ´¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢³«Éõ¤¹¤ë¤ÈÉåÇÔ½¤¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯Èï³²¤Î¶²¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î·ò¹¯Èï³²¤Î¤ª¿½¤·½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¼ê¸µ¤ËÂÐ¾ÝÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾¤¤·¾å¤¬¤é¤º¡¢ÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µÁ÷ÉÕÀè¤ØÁ÷ÎÁ¼õ¼è¿ÍÊ§¤¤¡ÊÃåÊ§¤¤¡Ë¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸åÆü¡¢¤´¹ØÆþÂå¶â¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ä¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡ØThe SURIMI¡Ù¤ÎÁ´¿ô¡£ÈÎÇäÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ÏÁ´¹ñ¡£
¡¡¡ØThe SURIMI¡Ù¤Ï¡¢µªÊ¸¿©ÉÊ¤¬½¾Íè¤Î¥«¥Ë¥«¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¤·¡¢¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢ÎÁÍý¤¬¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢SURIMI¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢9·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¿ô¤¬²ó¼ý¤È¤Ê¤ëµªÊ¸¿©ÉÊ¡ØThe SURIMI¡Ù
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ØThe SURIMI¡Ù¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÊ¼ÁÉÔÎÉ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÅö¼ÒÆâ¤Ç°ìÃÊ¹â¤¤¿å½à¤Ç¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¾¤ÎÀ¸»º¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüÉÕ·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö³º¾¦ÉÊ¤òÁ´¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ä¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡ØThe SURIMI¡Ù¤ÎÁ´¿ô¡£ÈÎÇäÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ÏÁ´¹ñ¡£
¡¡¡ØThe SURIMI¡Ù¤Ï¡¢µªÊ¸¿©ÉÊ¤¬½¾Íè¤Î¥«¥Ë¥«¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¤·¡¢¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢ÎÁÍý¤¬¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢SURIMI¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢9·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£