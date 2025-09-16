乃木坂46・久保史緒里、卒業発表にファン衝撃 SNS反響「マジか…」「久保史緒里がいない乃木坂も想像出来ない」
アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が16日、グループ公式サイトとブログで卒業を発表。SNSには大きな反響が寄せられている。
【全身ショット】ほっそり美脚がちらり…純白ワンピースをまとった久保史緒里
Xのトレンドには、「久保ちゃん」「久保史緒里」が上位にランクイン。「まさかの久保史緒里卒業、、、。」「久保史緒里がいない乃木坂も想像出来ないけど久保史緒里が横にいない梅澤美波も想像出来ない」「久保史緒里卒業…マジか…」など、ショックを受ける投稿や「乃木坂46ハマってまだ日は経ってないけど久保史緒里を見つけれたこと。推せたこと。卒業を見届けられること。誇りに思います。大好きです」「全ツで最後に史緒里ちゃん見れて幸せでした。久保史緒里ちゃんありがとう泣」「乃木坂46をここまで好きにさせてくれた久保史緒里に感謝を。」など感謝するもの、「気になるのはオールナイトニッポン ３代目パーソナリティーに交代するのか？ 誰だろう？そうなっても久保史緒里のオールナイトニッポンとして別曜日にでも続けてくれないかな？」などさまざまな声が上がっている。
久保は、2001年7月14日生まれ、宮城県出身。乃木坂46のメンバーとして活動するほか、俳優として、22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務める。以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、映画『リバー、流れないでよ』（23年）、映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』（23年）、配信ドラマ『連続ドラマW 湊かなえ「落日」』（23年）、舞台『天號星』（23年）などに出演。23年7月、写真集『乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点』を発売。
【全身ショット】ほっそり美脚がちらり…純白ワンピースをまとった久保史緒里
Xのトレンドには、「久保ちゃん」「久保史緒里」が上位にランクイン。「まさかの久保史緒里卒業、、、。」「久保史緒里がいない乃木坂も想像出来ないけど久保史緒里が横にいない梅澤美波も想像出来ない」「久保史緒里卒業…マジか…」など、ショックを受ける投稿や「乃木坂46ハマってまだ日は経ってないけど久保史緒里を見つけれたこと。推せたこと。卒業を見届けられること。誇りに思います。大好きです」「全ツで最後に史緒里ちゃん見れて幸せでした。久保史緒里ちゃんありがとう泣」「乃木坂46をここまで好きにさせてくれた久保史緒里に感謝を。」など感謝するもの、「気になるのはオールナイトニッポン ３代目パーソナリティーに交代するのか？ 誰だろう？そうなっても久保史緒里のオールナイトニッポンとして別曜日にでも続けてくれないかな？」などさまざまな声が上がっている。