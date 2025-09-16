¡ÖPayPay¡×³¤³°»ÙÊ§¤¤¥â¡¼¥É¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ø
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖPayPay¡×¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
PayPay¤ÏÆüËÜ¤Ç¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¡×¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Ë¡Ö³¤³°»ÙÊ§¤¤¥â¡¼¥É¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¤³°»ÙÊ§¤¤¥â¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïº£·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÂÐ±þ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¡ÖAlipay¡Ü¡×¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë200ËüÅ¹°Ê¾å¤ÇPayPay¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¤Ç¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ä¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë´¹»»¤·¤¿¶â³Û¤ò¥¢¥×¥ê¾å¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·èºÑ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö³ä¤ê´ª¡×¤ä¡Ö»Ä¹â¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤Îµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢´Ú¹ñ°Ê³°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¹ñ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£