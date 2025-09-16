¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¹ØÆþ¤À¤±¤òÍýÍ³¤ËÃæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î¹â´ØÀÇ¡Öº¤Æñ¡×²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã
¥¢¥á¥ê¥«¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÍýÍ³¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¡Öº¤Æñ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¶¯²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿G7¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¾¡¿® ºâÌ³Âç¿Ã
¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñ¤¬¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤ß¤òº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇÎ¨¤òÎã¤¨¤Ð50¡ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿å½à¤Ç²Ý¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÃÆ£Âç¿Ã¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¤¢¤¹¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î´íµ¡´¶¡×¤ò»ý¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ú²ÌÅª¤ÊÊýºö¤òG7³Æ¹ñ¤ÈÏ¢·È¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
