¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÄê¾¾Í¦¼ù¤¬£ÖÀë¸À¡Ö¼è¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Äê¾¾Í¦¼ù¡Ê£²£´¡áº´²ì¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ¾Éô»Ù¼Ò¤òË¬Ìä¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç£²£³Æü¤«¤é£²£¸Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì»ñ³Ê£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¡£Äê¾¾¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£Ó£Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢µÇ°ÀïÀþ¤Ç¤â³èÌö¡£ÅöÁ³¡¢º£Âç²ñ¤Î£Ö¸õÊä¤Ç½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ë¤â£µ¹æÄú¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÏÈ½ç¤ò¤ß¤ë¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë£µ¹æÄú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖµÜÅç¤Î¿åÌÌ¼«ÂÎ¤Ï¹¥¤¤Ç¥¨¥ó¥¸¥óÄ´À°¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿åÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç²ñ£Ö¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹çËþ¡¹¤À¡£
¡¡Áª¹Í¾¡Î¨¾å°Ì£¶Áª¼ê¤Ë¤è¤ë½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ÏµÈÅÄÍµÊ¿¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¡¢°æ¾åÃéÀ¯¡¢¿·³«¹Ò¡¢Äê¾¾¡¢ÃæÂ¼Æü¸þ¤¬½Ð¾ì¡£¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾ï½»Ï¡¡¢ÈôÅÄ¹¾¸Ê¡¢À¾²¬¸²¿´¤é¤â»²Àï¤·Æ±À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï¾¡±º¿¿ÈÁ¡¢À¾¶¶ÆàÌ¤¡¢¼Â¿¹ÈþÍ´¡¢¹âÆ´»Íµ¨¤¬»²Àï¡£ÃÏ¸µÀª¤Ï¼Â¿¹¡¢¹â¶¶ÎµÌð¡¢½¡¹Ô¼£ºÈ¤Î£³¿Í¤¬¶¯ÎÏ±óÀ¬¿Ø¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£