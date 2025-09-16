高橋優が、故郷・秋田での密着ドキュメンタリー映像「高橋優 DOCUMENTARY “15th Anniversary”（故郷・秋田密着）」を公式YouTubeチャンネルで公開した。

◆高橋優 動画

2015年に「あきた音楽大使」に任命され、2016年より秋田県内の全市を回ることを目標に、野外音楽フェス＜秋田CARAVAN MUSIC FES＞を開催など、秋田県出身のシンガーソングライターとして活動してきた高橋優の原点とこれまでの軌跡を振り返った貴重な映像になっている。

高橋優が音楽に触れ始めたキッカケ、メジャーデビューするまでの道のり、故郷・秋田への想いなど、高橋優が描いてきた道のりは勿論、「死ぬまで歌っていたい」と強い気持ちを抱きながら進んでいく“高橋優のリアル”を映しているとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

また、12月10日に発売となるメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』の店舗別オリジナル特典が決定した。対象店舗にて予約、購入すると先着で特典プレゼントされるという。ベストアルバム『自由悟然』は、“混沌の時代にもがきながらも是非を見極め、然るべき自由を求め唄い続けた15年”という意味が込められた「自由悟然」（じゅうごねん）。15年間その時々に表現してきた想いをのせ歌ってきた楽曲から選りすぐったオールタイムベストになっているという。CD3枚組でのリリースで、収録曲は後日発表される。

なお高橋優は、9月27日・28日の2日間、地元・秋田県にて弾き語りでのスペシャルライブ＜高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA 「〜弾き語り続ける人間展2025〜」＞を開催する。

■メジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』

発売日：2025年12月10日（水）

CD購入リンク：https://takahashiyu.lnk.to/Jugonen ○初回限定盤A（3CD＋1BD）

品番：WPZL-32233〜36

価格：\8,250（税込）

※Blu-ray：高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録（公演2日間の内、1日分を収録予定となります。） ○初回限定盤B（3CD＋1BD）

品番：WPZL-32237〜40

価格：\8,250（税込）

※Blu-ray：高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」宇都宮市文化会館公演を収録 ○初回限定盤C（3CD＋1DVD）

品番：WPZL-32241〜44

価格：\7,150（税込）

※DVD：高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録（公演2日間の内、1日分を収録予定となります。） ○初回限定盤D（3CD＋1DVD）○

品番：WPZL-32245〜48

価格：\7,150（税込）

※DVD：高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」宇都宮市文化会館公演を収録 ○通常盤（3CD）

品番：WPCL-13714〜16

価格：\4,950（税込） ○初回限定盤A（3CD＋1BD）：ファンクラブ限定グッズセット

品番：WPZL-60070〜73

価格：\10,450（税込）

※初回限定盤Aに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。

※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。 ○初回限定盤B（3CD＋1BD）：ファンクラブ限定グッズセット

品番：WPZL-60074〜77

価格：\10,450（税込）

※初回限定盤Bに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。

※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。 ○初回限定盤C（3CD＋1DVD）：ファンクラブ限定グッズセット】

品番：WPZL-60078〜81

価格：\9,350（税込）

※初回限定盤Cに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。

※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。 ○初回限定盤D（3CD＋1DVD）：ファンクラブ限定グッズセット

品番：WPZL-60082〜85

価格：\9,350（税込）

※初回限定盤Dに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリル眼鏡スタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。

※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。 ◆店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：サコッシュ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

※更に楽天ブックスでご購入いただいたお客様には楽天ブックス限定オリジナルデザイン配送BOXで商品をお届けいたします。

全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典：ステッカー ※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️＜高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA 「〜弾き語り続ける人間展2025〜」＞ 2025年9月27日（土）秋田県立体育館

開場 15:30 / 開演 16:30

2025年9月28日（日）

開場14:30 / 開演 15:30 ◆チケット

注釈付き指定席：\9,500（税込）

※出演者、ステージ全体および演出の一部が見えづらいお席となります。あらかじめご了承ください。

※高校生以下の方にキャッシュバック有り

・当日、身分証明書のご提示で1,000円を返金いたします

（4歳以上チケット必要／3歳以下のお子様はご入場頂けません。） イベント特設サイト：https://fc.takahashiyu.com/feature/15thAnniversary