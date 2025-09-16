乃木坂46久保史緒里、グループ卒業発表「今を逃してはならないと思いました」11月26日・27日に卒コン開催
【モデルプレス＝2025/09/16】乃木坂46の久保史緒里（24）が9月16日、自身のオフィシャルブログと乃木坂46の公式サイトを通じて、グループ卒業を発表した。
久保は自身のブログにて「ツアーのブログを書き終え、ほっとする間もなく、もうひとつ、ブログを書いています」と9月7日に乃木坂46の全国ツアー「真夏の全国ツアー2025」を完走したことに触れ、「思えば、乃木坂46と出逢ったのは、13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂46のことを考えているんだね」とした上で、「一旦、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂46を卒業することになりました」と発表。「6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました」と振り返り、「本当に、ありがとうございました」と感謝を伝えた。
卒業について「ずっと、考えていました。でも、私はその時をいつ迎えるんだろうと、私にもわからなかったのです」とつづった久保は、「ある年のツアー中、『このグループが好きすぎて、自らの意思で卒業に踏み込める未来が見えない。それが怖い。』そう紙に書き残していました。好きの気持ちは、今もずっと変わっていないけれど、ツアーが終わりを迎えたその日、私は卒業を決意しました。それから今日に至るまで、年月という時間が流れたけれど、それにも、ちゃんと理由があるのです」と、決断した理由について説明。
いつからか「乃木坂46の私」と「久保史緒里」を分けて考えるようになっていたといい、「『久保史緒里』として決意をしても、『乃木坂46の私』は、まだこの場所でやるべきことがある。そう思ったのです。だから決断を急ぐことはありませんでした。じゃあどうして今この選択をするのか」「乃木坂46を好きすぎる私が、私自身を客観的に見た時に、卒業するタイミングは今だって。そんな声が聞こえました。乃木坂46のことが好きすぎるが故に、今、この選択をしました。今を逃してはならないと思いました」と、グループへの思いとともに伝えた。
最後に久保は、メンバーやファンへの感謝をつづり、「11月26日、27日に、卒業コンサートをやらせていただけることになりました。本当にありがとうございます。場所は、私の青春が詰まった、横浜アリーナです」と卒業公演の開催も報告。「大好きな背中を見送ってきた場所。私が青春を取り返しに行った場所。そして最後は、私が、青春にピリオドを打つ場所に」とし、「思い入れなんていう言葉じゃ収まらない、そんな場所ですね。乃木坂46として過ごせる最後の日。会いにきてくださったら嬉しいです」と呼びかけた。
グループの公式サイトでも「先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と発表され、「2025年11⽉26⽇（水）、27⽇（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」と卒業公演についてもアナウンス。「今後とも、久保史緒里、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。
久保は2001年7月14日生まれ、宮城県出身。血液型はO型。星座はかに座。身長は161cm。2016年、「乃木坂46 3期生オーディション」に合格してデビュー。20thシングル『シンクロニシティ』にて初の選抜メンバーになった。
2021年には『クロシンリ 彼女が教える禁断の心理術』で連続ドラマ初主演に抜てきされ、舞台『夜は短し歩けよ乙女』で初W主演。2022年に『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務め、2023年にNHK大河ドラマ『どうする家康』に出演、2025年には連続テレビ小説『あんぱん』に出演するなど、“朝ドラ＆大河W出演”という坂道グループ初の偉業達成 でも話題に。ほかにも、『乃木坂46のオールナイトニッポン』のメインパーソナリティーを務めるなど、あらゆるフィールドでの活躍を見せている。（modelpress編集部）
◆久保史緒里、乃木坂46卒業発表
◆久保史緒里、乃木坂46・3期生として活躍
◆公式サイト発表全文
