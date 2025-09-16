◆大相撲秋場所３日目（１６日、両国国技館）

８場所ぶりに幕内復帰した東前頭１６枚目・友風（中村）が東１１枚目・翔猿（追手風）を押し出して２勝目を挙げた。

激しい相撲だった。友風の必勝プランは「けたぐりを注意して懐に入れないこと」だった。立ち合いから細かい突っ張りで攻めて、アクセントで頭を抑えてのはたき込みを入れた。再び突き放して翔猿を押し出した。土俵際では「友風の右手と翔猿の右足のかかと」で物言いが付いたが、軍配通りに友風が勝ち名乗りを受けた。

「負けたと思いました。取り直しになったらどうしようと考えていました。必死に息を整えようとしましたけど…。腹についた土を払うのも忘れるぐらいです」と振り返った。

２日目の獅司との一番はふがいない相撲だった。師匠の中村親方（元関脇・嘉風）からは「土俵に上がっている意味を考えろ。部屋（国技館から徒歩１分）に戻らなくてもいいから、歩けなくなるまで、自分の力を出し切れ」とアドバイスされたという。その言葉通り、疲労困憊（こんぱい）の激闘で２勝目を挙げた。

「部屋に戻る？ 戻りますけど、もう歩けないので、どうやって帰ろうかなと思っています」と疲れ切った表情で取材を終えた。