¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥ó¡Ö¹áÀî¸©Ì±Í¥ÀèÏÈ¡×1»þ´ÖÈ¾¤ÇÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¿½¹þ¼õÉÕ½ªÎ»
¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥óPR¥µ¥Ýー¥¿ーÂâ¤Î·ëÀ®¼°¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë
¡¡¹áÀî¸©¤¬16ÆüÀµ¸á¤«¤éÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Î¹áÀî¸©Ì±Í¥ÀèÏÈ¤¬¸á¸å1»þ36Ê¬¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¡¢¿½¹þ¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤¬¤ï¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£»²²Ã¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡Ö¹áÀî¸©Ì±Í¥ÀèÏÈ¡×¤ä¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÏÈ¡×¡¢¡Ö°ìÈÌÏÈ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Äê°÷¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡16ÆüÀµ¸á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹áÀî¸©Ì±Í¥ÀèÏÈ¡×¤ÎÄê°÷¤Ï2000¿Í¤Ç¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1»þ´Ö36Ê¬¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï2025Ç¯10·î6Æü¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡Ö°ìÈÌÏÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁá¤á¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£