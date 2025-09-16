チャンネル登録者数195万人の人気YouTuberグループ・フォーエイト48が16日までにYouTubeを更新。「ゑむ氏。の件について」と題した動画で、メンバーだったゑむ氏。が9日にＸ（旧ツイッター）でグループ脱退を発表したことについて釈明した。



【写真】脱退理由をつづったゑむ氏。

動画では、ゑむ氏。を除いた6人のメンバーが出演し、頭を下げた。リーダーのこたつが「先日メンバーであるゑむ氏。がグループを離れることになりました。突然のご報告となり、みなさまにご心配をおかけし、本当に申し訳ございません。8月にゑむ氏。と話し合いを重ね、グループを離れることが決まっていました。ですが、本人の急な投稿があり、僕たちも事前に知らされていないような内容でした。そこで急きょメンバーで集まり、話し合いを行ったため、この動画が遅れてしまいました」と経緯を報告し、ゑむ氏。の脱退を認めた。



ゑむ氏。が、9日のＸでの脱退発表の中で「一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書き込みなど、同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています。該当メンバーへは直接謝罪し、話し合いを行いました」「ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやりとりが重なることもありました」「日々の中で次第に強い疎外感を抱くようになり、メンバーや事務所の人から自ら距離を取るようになっていき、心身がすり減っていきました」とつづったことについて説明した。



メンバーの永ennのアリスは「ゑむ氏。の脱退の文面にありました不適切な書き込みに関して、実際は最近までありました。本来、皆様にはこの件をお伝えしない予定でしたが、脱退の文面に本人が触れたことにより、さまざまな臆測が飛び交う状況を受け、お伝えさせていただきました」とした。ゑむ氏。は22年、SNSの裏アカウントでメンバーの悪口を書き込んでいたことが発覚したが、最近まであったことを明かした。



また、タロー社長も「文章にもあったいじめ、パワハラの件に関しては、長年一緒に活動してきたメンバーなので、活動においての注意や、メンバーそれぞれの言い合いやケンカなどはありました。それをいじめ、パワハラととらえるのは相手の受け取り方しだいになりますが、こちら側としてはそういった事実は認められないのでご理解のほどよろしくお願いします」と反論。いじめ、パワハラを否定した。



こたつは「今回の件ですぐにメンバーで集まり、これからについて真剣に話し合いました。そこで出たのは、フォーエイトを続けたいという強い思いです」と、活動継続に意欲を見せた。「この件についてはこの動画で、お伝えを最後とさせていただきます。これからの活動に、前を向いて頑張っていきたいと思っているので、ご理解いただけると幸いです」と、騒動の“終結”を宣言した。



（よろず～ニュース編集部）