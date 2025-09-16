¿··¿¥³¥í¥Ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ê¤É¡¡²¬»³»Ô¤Î¹â¹»1¹»¤¬³ØÇ¯ÊÄº¿¡¡¾®³Ø¹»1¹»¤¬³ØµéÊÄº¿
²¬»³»ÔÌò½ê
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²¬»³»Ô¤Ï16Æü¡¢¶½ÍÛ¹â¹»¤¬17Æü¤«¤é³ØÇ¯ÊÄº¿¡¢Ì§Åç¾®³Ø¹»¤¬17Æü¤«¤é³ØµéÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶½ÍÛ¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯À¸38¿Í¤¬·çÀÊ¤·¤¿Â¾¡¢À¸ÅÌ4¿Í¤¬È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï26¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì§Åç¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢6Ç¯À¸6¿Í¤¬·çÀÊ¤·¤¿Â¾¡¢»ùÆ¸4¿Í¤¬È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï4¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£