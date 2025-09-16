¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤¿¤À¡Ä¡×µ¢¹ñ»Ò½÷¡¢¹â¿ÈÄ¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¡¢·ÄØæ°å³ØÉôÂ´¡Ä¼þ°Ï¤¬Á¢¤à¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃËÀ¡É¤¬¡È¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¡É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê·Ð°Þ
¡¡ÄË¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Öinklinic¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¡ØÄË¤¤¡Ù¤Ï¡¢¤â¤¦¸Å¤¤¡×¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û°å»ÕÌÈµö½êÍ¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«¶È¤·¤¿ÃËÀ¡Ä»Ü½ÑÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡±¡Ä¹¤Î¿Ü²ì¸øÍ¤»á¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿½¨ºÍ¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼Èà¤Ï°å»ÕÌÈµö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
°å»ÕÌÈµö¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«¶È
¡½¡½°å»Õ¤¬½üÄË¤ò¹Ô¤¦¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿Ü²ì¸øÍ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¿Ü²ì¡Ë¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤ÏÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÊÝ·ò½ê¤Ë¤âÆÏ¤±½Ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼°å»ÕÌÈµö¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«¶È¤·¤¿¿Ü²ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤â°ÛÎã¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ÄØæµÁ½Î¹â¹»¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ü²ì¡¡2ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤ì¤ë´Ä¶¤¬¿È¶á¤ÇËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Ì¾»ØÆ³¼Ô¤Î¤¤¤ë¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ø¹»»þÂå¤Ï²£ÉÍ»Ô¤ÇÍ¥¾¡¡¢¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç·ÄØæµÁ½Î¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦ÏÈ¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Ç¤â¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ÄØæµÁ½Î¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø¹»¤«¤é¹âÊÐº¹ÃÍ¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¿Ü²ì¡¡Åö»þ¤Î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬°å³ØÉô¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎò»Ë¾å¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢³ØÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
¡¡¹â¹»2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Öº£¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤é°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤È°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Ü²ì¡¡Á´¹»À¸ÅÌ¤¬740Ì¾¤¯¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢20Ì¾¤Û¤É¤¬¿äÁ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹â2¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ï³ØÇ¯¤Ç3ÈÖ°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°å³ØÉô¿Ê³Ø¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ë°å»Õ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ¾¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿È¿±þ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¿Ü²ì¡¡»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¹ñÎ©Âç½Ð¿È¤Ç¡¢Éã¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹ñÎ©¿ä¤·¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤½¤â¤½¤â·ÄØæµÁ½Î¹â¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤µ¤¨¤â¡¢½Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Êì¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢·ÄØæ¤Î°å³ØÉô¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡Êì¤ÎÈ¿±þ¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀ®ÀÓ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤ÎÇò°á¼°¤ËÎ×¤ó¤ÀºÝ¤Î¿Ü²ì¸øÍ¤»á¡Ê±¦¡Ë
¡½¡½ÂçÂ´¸å¡¢¿Ü²ì¤µ¤ó¤Ï°å»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ½é´ü¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¸å¡¢°åÎÅ¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤Þ¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëA.T.¥«¡¼¥Ë¡¼¤ËÅ¾¿¦¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤Î¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¿Ü²ì¡¡¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤¹¤®¤ÆÃ¯¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿È¿±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Æ±µéÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°å»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÀÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Î·èÃÇ¤ËÀä¶ç¤·¤¿¤Þ¤Þ°ì¸À¤âÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï»ö¸åÊó¹ð¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÆÃ¤ËÈ¿ÂÐ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î·èÃÇ¤«¤é¿ôÇ¯¤Ç¡¢¸½ºß±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Ü²ì¡¡¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
¡¡¸½¾õ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë½üÄË¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¤Ç¤¹¡£ÌµËã¿ì¤Ç¹Ô¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ãË¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°å»ÕÌÈµö¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¼Ô¤¬Ëã¿ì¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·»ä¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ëºÝ¤ËËã¿ì¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢¡Öinklinic¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥È¥¥¡¼¼«ÂÎ¤Î»Ü½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÓ¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ê¤ËÍè¤ëµÒÁØ¤È¤Ï¡©
¿Ü²ì¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ëè·îÊ¿¶Ñ¤Ç200Ì¾ÄøÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¸ø¤Ë¡¢¤·¤«¤âÍ»ñ³Ê¼Ô¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëËã¿ì¤Ç½üÄË¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¤¤Æ¤¤¤ë°ì°ø¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Ü²ì¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ê¤ËÍè¤ë¿Í¤Î8³ä¶á¤¯¤Ï½÷À¤Ç¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ê¤É¤ò¹ï¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤«¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿¤´²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÛ¤¤¤ò¿ÈÂÎ¤Ë½É¤·¤¿¤¤Êý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¿Ü²ì¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¿Ü²ì¡¡¤Ï¤¤¡¢Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤ÏÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢Æþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡ÈÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¾õ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Ü²ì¡¡»ä¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¼ï¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢À¸³èÍÍ¼°¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿ÀÍÍ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊªÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¾¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ä¼«¿È¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÊÐ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëå¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ±°¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏÀ¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤«¤Ê¤êíÂíà¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¡ÖÄÌ¾ï¤³¤¦¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢°å»Õ¤ò¤ä¤á¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤á¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤ä¤á¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È·è¤á¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢½ÏÎ¸¤Î¤¹¤¨¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÂÎ¤ËÄ¦¤êÊª¤òË¾¤à¿Í¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡½¡½¤¤¤Þ¤À¤ËÆüËÜ¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢´ñ°Û¤ÎÌÜ¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê°å»Õ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Ü²ì¤µ¤ó¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¿Ü²ì¡¡¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ËÄ¦¤êÊª¤òË¾¤à¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î°ìÈÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÇËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤È¤«¤«¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹Ó¤ì¤¿¸øÎ©¤Î³Ø¹»¤«¤é¥Ï¥¤¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¹»¤Î°å³ØÉô¤ËÆþ¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤ò¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¬³Ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï°å»Õ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥µ¥ë»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹¬¤»¤À¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹õÅç ¶ÇÀ¸¡Ë