¿©¤¤¤·¤óË·½÷»Ò¤ê¤Ã¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç4.5¥¥í¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤ËÄ©¤à¡ÈÂç¿©¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¡É¡¡¡È¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤¿¡Éµ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿
¡¡1Æü5¿©¤ÎÂç¿©¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¿©¤¤¤·¤óË·½÷»Ò¤ê¤Ã¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù42¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô30Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÂç¿©¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¡£º£²ó¤Ï4.5¥¥í¤ÎÆÃÂçÆù¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ë¿åÃå¤ÇÄ©¤à¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÂç¿©¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¡É¡£Âç¿©¤¤¤Ê¤É¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤ò¤ï¤º¤«25Ê¬¤Ç´°¿©¤·¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Îµ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¹æ¤Ç¤ÏÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¾åÀ¾Îç¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÈþÉ÷¤½¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
