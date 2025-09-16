¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡23Æü³«Ëë¡ÛÄê¾¾Í¦¼ù¡¡»Õ¾¢¡¦Êö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¡Öº£²ó³Í¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç23Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¡ÖPG1Âè12²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëº´²ì»ÙÉô¤ÎÄê¾¾Í¦¼ù¤éPRÂâ¤¬16Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÀ¾ÉôÁí¶É¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë²þ¾Î¸å¡¢ÅöÃÏ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¶¥Áö¤ËÅìÀ¾52¿Í¤Î¿·±Ô¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡½éÆü12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ë¤Ï1¹æÄú¤«¤éµÈÅÄÍµÊ¿¡¢Ëö±ÊÏÂÌé¡¢°æ¾åÃéÀ¯¡¢¿·³«¹Ò¡¢Äê¾¾¡¢ÃæÂ¼Æü¸þ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï75²¯±ß¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ç¤Ï½éÆü¤ËÊöÎµÂÀ¡¢»³¸ý¹ä¡¢´äºêË§Èþ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ï¢ÆüÄ¶¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÁ´¥ì¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»ëÄ°²ÄÇ½¤À¡£
¡¡½Ð¾ìÁª¼êÃæ¡¢Í£°ì¤ÎSGÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ëÄê¾¾¤Ï¡ÖµÜÅç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¿åÌÌ¤Ë¹¥°õ¾Ý¡£1Ç¯°Ê¾å¤âÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤È¤ÏÌñÊ§¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Õ¾¢¡ÊÊöÎµÂÀ¡Ë¤â³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç°ìÅÙ¤Ï³Í¤ê¤¿¤¤¡£º£²ó³Í¤ë¡¢Í¥¾¡¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ÇÄù¤á¤¿¡£