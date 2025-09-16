Ãæ¹ñÂç°ú¡§¾å³¤Áí¹ç£°¡¥£°£´¡ó¹â¤Ç£³Æü¤Ö¤ê¾®È¿È¯¡¢²ÊÁÏÈÄ»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£³¡ó¾å¾º
¡¡£±£¶Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£±¡¥£³£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£´¡ó¡Ë¹â¤Î£³£¸£¶£±¡¥£¸£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾®Éý¤Ê¤¬¤é£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤Î·ÐºÑÌÜÉ¸¡Ö£µ¡¥£°¡óÁ°¸å¡×Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢ÄÉ²Ã¤Î»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¾ÃÈñ»É·ã¡¢²áÅö¶¥ÁèÀ§Àµ¤Ê¤É·Êµ¤ÂÐºö¤òÁê¼¡¤®È¯É½¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¤ËÁêÅö¡Ë¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò£±£·Æü¸á¸å£³»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«¤¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºöÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡£ÊÆÃæÄÌ¾¦ÌäÂê¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£´¡Á£±£µÆü³«ºÅ¤ÎÊÆÃæ³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡×¤ÎÊÆ»ö¶ÈÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢ËÇ°×Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Ï·úÀßÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¤â¤È¤Ç¤ÏÁÐÊý¤¬ÄÌ¾¦¾å¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¢¤¦¾õ¶·¤À¡£»Ø¿ô¤Ï°Â¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼À¤³¦Âç¼ê¤Î½ì¸÷¿®Â©»º¶È¡Ê£¶£°£³£°£±£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¸¡¥£¸¡ó¹â¡¢Æ©ÌÀÆ³ÅÅËì¡Ê£É£Ô£ÏËì¡Ë¥¬¥é¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î³®À¹²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£µ£²¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¹â¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÉõ»ß¡¦¸¡ºº¤ÇÃæ¹ñ¼ó°Ì¤Î¹¾ÁÉÄ¹ÅÅ²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£¸£´¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆîµþÃæÅÅ·§Ç¿®Â©»º¶È½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£·£·£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¸þ¤±»Ô¾ì¡Ö²ÊÁÏÈÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×£µ£°ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¾å¾Ú²ÊÁÏÈÄ£µ£°À®Ê¬»Ø¿ô¡Ê£Ó£ô£á£ò£µ£°¡Ë¡×¤¬£±¡¥£³¡ó¹â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÆ°»º³ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£²ÚÎï²ÈÂ²¡Ê£¶£°£°£µ£°£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¡¢Ãæ²Ú´ë¶È¡Ê£¶£°£°£¶£·£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢ÎÐÃÏ£È£Ä¡Ê£¶£°£°£¶£°£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢¶âÃÏ½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£³£¸£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¾Ú·ô³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà³ô¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÃæ¹ñËÌÊýµ©ÅÚ¡Ê£¶£°£°£±£±£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£°¡ó°Â¡¢ÈóÅ´¤ÎÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡Ê£¶£°£³£¹£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó°Â¡¢¥»¥á¥ó¥È¤Î²Ú¿·¿åÅ¥¡Ê£¶£°£°£¸£°£±¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó°Â¡¢²½³ØÉÊ¤ÎËü²Ú²½³Ø½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£³£°£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó°Â¡¢¸¶Ìý¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê£¶£°£±£¸£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó°Â¡¢Å´¹Ý¤ÎÊõ»³¹ÝÅ´¡Ê£¶£°£°£°£±£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£±¡ó°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±³ô¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢ÄÌ¿®³ô¡¢¸ø±×³ô¡¢°åÌô³ô¡¢·³¼û»º¶È³ô¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±¡¥£·£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¶£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£´¡¥£¹£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£¹¡¥£²£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¶£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£±£³£µ£¹¡¥£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
