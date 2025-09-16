¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¹ØÆþ¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ ²ÃÆ£Âç¿Ã¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¸¡Æ¤¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤¬G7³Æ¹ñ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢»º¤Î¸¶Ìý¹ØÆþ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¸ò¾Ä¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢²ÃÆ£Âç¿Ã¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¶¯²½¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤ÆG7½ô¹ñ¤È¤âÏ¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¶¯²½¤Î»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G7ºâÌ³Áê²ñµÄ¤Ç¤âÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢»º¤Î¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Ë¹â¤¤´ÑÅÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡WTO¡Ê¡áÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ë¤Î¶¨Äê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤òº¬µò¤Ë¡¢50¡ó¤Ê¤É¤Îµ¿Ç°¤ò²Ý¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤äÂç¿Ã´Ö¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë