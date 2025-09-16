¡ÖÇä¾å¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÇËÃ¾¤·¤Þ¤¹¡×¥¡¼¥¨¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È±Ä¶È¡É¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï
¡¡¾¦Çä¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤¦¤¨¤ÇÇä¾å¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÇËÃ¾¤¹¤ë¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¡¼¥¨¥ó¥¹½Ð¿È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ä¶È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÎëÌÚâÃÍý»á¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡Ø²¾Àâµ¯ÅÀ¤Î±Ä¶ÈÏÀ ¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Ë³Ø¤Ó¡¢Ëá¤¤¤¿¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥¹¥¥ë¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë±Ä¶È¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÇä¾å¡×¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡Çä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Çä¾å¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ÜµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Çä¾å¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÇËÃ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Çä¾å¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸ÜµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë²ÁÃÍ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢¿ô»ú¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÜµÒ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼ÒÆâÀ¯¼£¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ËÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÜµÒ¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â¿·µ¬Äó°Æ¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬À®²Ì¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇä¾å¤Î¾å¤²Êý¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®²Ì¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥·¥ï´ó¤»¤òÊÌ¤Î¸Ä¿Í¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÃ¾¤Ó¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇä¾å¤¬¸ÜµÒ¤Ø¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄó¶¡²ÁÃÍ¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î10Ç¯¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ï½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÉÔÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²òÌó¤¹¤ì¤ÐÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çã¤¤ÀÚ¤ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥¹¥È¤¬²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¼«¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¿¤é¤·¤¿Íø±×¤ÎÁí³Û¤Ç¤¢¤ëLTV¡ÊLife Time Value¡§¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤À¤±¡×¤Ç·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤ÎÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿LTV¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥³¥¹¥È¤¬²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Î±Ä¶È¤Î²ÁÃÍ
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ç¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¯Â®¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¸ÜµÒ¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡¢SNSÅù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ìÉ¾È½¤¬¤¹¤°¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈñÍÑ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ä¶È¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡¡»ä¤¬¹Í¤¨¤ë±Ä¶È¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡¢
¡Ö¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¡¢·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤ò¤¹¤°¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Ä¶È¤ËÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤ò³è¤«¤·¤ÆÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾ðÊó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î²ò·è¼êÃÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¾ðÊó¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²¿¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢²¿¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤Þ¤º¸½¾õ°Ý»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¡Æ¤¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¥¹¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ëIMD¡Ê¹ñºÝ·Ð±Ä³«È¯¸¦µæ½ê¡Ë¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ï»²²Ã67¥«¹ñ¡¦ÃÏ°èÃæ38°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1989¡Á1992Ç¯¤Ï1°Ì¤ò¼è¤ê¡¢90Ç¯ÂåÁ°È¾¤â¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÍî¤È¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤¬¼å¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤äÅ¬±þÀ¡×¡Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¡×¤¬¡¢67¥«¹ñ¡¦ÃÏ°èÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì63°Ì¡¢54°Ì¤È²¼°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯IMD¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡×¤Ç¤Ï¡ÖOpportunities and threats¡Êµ¡²ñ¤È¶¼°Ò¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¡Ë¡×¡ÖAgility of companies¡Ê´ë¶È¤ÎÉÒ¾¹À¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ÇÆüËÜ¤¬67¥«¹ñ¡¦ÃÏ°èÃæºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡ÖÊÑ²½¤¬¶ì¼ê¤ÇÂÐ±þ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤òÍî¤È¤¹Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢±Ä¶È¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ä¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö²¾Àâ¡×¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾Àâ¤¬°ìÈÖ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¾ðÊó¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¡¢·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚ âÃÍý¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë