TikTok¤ÇÊÆÃæ¹ç°Õ Ãæ¹ñÂ¦¡Ö¹ñ²ÈÍø±×¤È´ë¶È¸¢±×¼é¤ë¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¸å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÆ°²è¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²ÈÍø±×¤È´ë¶È¤Î¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¹ñ²ÈÍø±×¤ÈÃæ¹ñ´ë¶È¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ê¡¢Ë¡Î§¤Ë½¾¤Ã¤Æµ»½ÑÍ¢½Ð¤Î¿³ºº¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¡¦ÍûÀ®¹Ý¹ñºÝËÇ°×¸ò¾ÄÂåÉ½¡Ë
¡¡Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÃæ¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¡Ö¹ç°Õ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏTikTok¤ò´Þ¤àÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë³«ÊüÅª¤Ç¸øÊ¿¤«¤Ä¸øÀµ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë