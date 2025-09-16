乃木坂４６の久保史緒里（２４）が１６日、公式ブログなどでグループを卒業することを発表した。１１月２６、２７日にヨコハマアリーナで卒業コンサートを開催することも明かされた。

公式ブログ内で「乃木坂４６を卒業することになりました。６歳からアイドルが大好きだった私が、１５歳で大好きな乃木坂４６になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な９年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」とつづり、「生まれ変わってもまた、憧れの先輩たちと、誇らしい後輩たちと、愛してやまない同期が同期で居てくれる、乃木坂４６の３期生として生まれたいな」と思いを伝えた。

宮城県出身の久保は１６年に３期生として加入。１８年の２０枚目シングル「シンクロニシティ」で初選抜となり、３２枚目シングル「人は夢を二度見る」で同期の山下美月とともにダブルセンターを務めるなど、中心的メンバーとなった。

個人としてもファッション誌「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」の専属モデルや俳優としてもＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」や連続テレビ小説「あんぱん」にも出演。映画「誰よりもつよく抱きしめて」や「ネムルバカ」では主演も務めた。高い演技力や歌唱力を生かし、映像だけでなく舞台にも挑戦し、劇団☆新感線にも参加した。

ラジオパーソナリティとして「乃木坂４６のオールナイトニッポン」にも出演し、２５年１月２５日には「乃木坂４６のオールナイトニッポン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 久保史緒里の青春文化祭 ｉｎ 横浜アリーナ」を開催して豪華なゲストともコラボ為、１万２０００人を動員した。

乃木坂４６からはすでに１、２期生は全メンバーが卒業しており、久保の卒業発表によりグループの３期生は残り４人となる。グループは今年も「真夏の全国ツアー２０２５」を完走してツアー総動員は２６万人を記録していた。