お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の販売代行を手がけるはせがわは、はせがわ公式アプリにて「供養のがっこう」をお彼岸直前の9月19日から開始する。

「供養のがっこう」では、毎月5問、供養にまつわるテストに挑戦してもらえる。全問正解すると限定デザインのスタンプをプレゼントする。毎月の限定デザインスタンプを楽しんでほしい考え。

また、1年を通じて、供養や仏教の風習を楽しく学んでもらえるよう、12ヵ月すべてをクリアした人には、デジタル表彰状を贈呈。さらに抽選で豪華賞品をプレゼントする。

「供養のがっこう」は供養にまつわる知識を楽しく学びながら、日々の暮らしに“こころの豊かさ”をはぐくんでもらう学びの場。知識を深めることで、大切な人への想いがさらに豊かになり、人々の毎日がより温かく、心満たされるものになれば幸いとのこと。



「供養のがっこう」画面イメージ

「供養のがっこう」の使い方として、毎月5問のテストが出題される。5問正解すると、もれなく限定デザインのスタンプ1個をプレゼントする。スタンプを6個集めるごとに、お仏壇のはせがわ全店で利用できるお得なクーポンをプレゼント。毎月のテストはテキスト（アプリ内の関連記事）のなかから出題される。よく読んで予習をしておこう。仏事や供養についてもっと知りたいときにも活用できる。テストに全問正解した月は、成績表にもスタンプが押される。スタンプ年間コンプリートでもれなくデジタル表彰状を、さらに抽選で豪華賞品をプレゼントする。

2022年6月に開設したはせがわ公式アプリは、仏壇や墓石購入後の様々な供養に関する情報提供とともに、仏壇仏具を始めとするサービスを特別価格で利用できるお得なアプリとなっている。9月には音のコンテンツ（おりん・お経）を導入するなど、新しいコンテンツも続々展開している。今年には累計ダウンロードが30万人を突破した。

［開始日］9月19日（金）

はせがわ＝https://corp.hasegawa.jp