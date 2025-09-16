プラスは、受験勉強に励む学生たちを応援する、日本伝統の縁起物をモチーフにした限定企画「受験生応援シリーズ 2025」全5製品を、9月19日に発売する。

近年、中学受験など「受験」の低年齢化が進んでいる。そうした中、頑張る受験生たちを明るく元気づけるとともに、受験生同士のコミュニケーションを深め、文具を通じて勉強時間を楽しくするツールにしたい、そんな思いを込めて企画した。好評を得た昨年のシリーズ第1弾からアイテム・デザインを一新している。

ラインアップは、消しゴム、紙ケース入り修正テープ、紙ケース入りテープのり、多機能ペン、鉛筆の5製品。「だるま」「招き猫」「鶴」「亀」など、合格祈願やゲン担ぎにちなんだ縁起の良いモチーフに、明るいレトロポップなカラーリングを組み合わせたデザインを採用している。すべての製品に応援メッセージを書き込める欄を設けているので、自分で使うだけでなく、受験生への贈り物としてもおすすめとのこと。

［小売価格］

エアイン お守り富士山：308円

ホワイパー 紙ケース入り修正テープ：308円

ノリノ 紙ケース入りテープのり：308円

カルム：605円

五角鉛筆2本入り：220円

（すべて税込）

［発売日］9月19日（金）

プラス＝https://www.plus.co.jp