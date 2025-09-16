「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、伝統的な美意識を独自の解釈によって再構築し、エレガンスと独創性を追求するファッションブランドrokhとのコラボレーションコレクション第三弾を9月26日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

rokh（ロク）とジーユーによるコラボレーションは、“Play in Style”をテーマに、rokhを象徴する巧妙なテーラリング、遊び心のあるレイヤード、クラシックを再解釈したデザインやカラーパレットに、ジーユーが大切にするファッションは自由という思いが共鳴し昨年秋に誕生した。



「ウィメンズ」ラインアップ

第三弾となる今回のコレクションは、クラシックで日常のスタイルに寄り添うアイテムを展開する。シルエットや柄、レイヤードデザインなど、同コラボレーションならではのプレイフルな要素が随所にちりばめられ、自由なコーディネートを楽しめる工夫が詰まっている。立体的な袖のフォルムが特徴のショート丈トレンチコートは、後ろ裾にギャザーが入ったコクーンシルエットで、同素材のトレンチスカートと合わせて、ロングトレンチコートのようなセットアップのスタイリングを楽しめる。



襟付きデザインのプルオーバーとミニ丈のキャミソールドレスがセットになった2ピースニットミニワンピースは、それぞれ着まわしやすく、特にミニ丈のキャミソールドレスは今季おすすめのスタイリングでもある、パンツとレイヤードを楽しめる着丈感にこだわった。



「メンズ」ラインアップ

また、メンズの初となる秋冬アイテムは4型とミニマムながら、トレンドのワークテイストやユーティリティデザインなど、性別問わずあらゆる人に楽しめるデザインやサイズバリエーションを取り揃えている。

［小売価格］990円〜6990円

［発売日］9月26日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja