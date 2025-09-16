「なんで細いんだ…」指原莉乃プロデュースアイドル、夜食ラーメン動画を公開！ 「もうテロだよ〜」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは9月15日、自身のInstagramを更新。夜食にラーメンを食べる様子を公開しました。
【写真】大谷映美里、ガッツリ夜食ラーメンを食らう
「いっぱいたべるみりちゃんすき」大谷さんは「夜食にはラーメン」とつづり、1本の動画を投稿。ラーメン山岡家 青梅店を訪れ、夜食を食べる様子です。大谷さんが注文したのはプレミアム塩とんこつラーメンと半ライス、トッピングにバターとほうれん草、練り梅、青ネギ、味付白髪ネギとかなりガッツリ。半ライスにバターを溶かしたり、にんにくや練り梅で味変したりと、さまざまなアレンジをしながら最後までおいしそうに夜食を楽しんでいます。
コメントでは「ほんとに美味しそうに食べるね」「この時間やばいね笑笑」「なのになんで細いんだ…」「深夜のラーメンしかも家系なんてもうテロだよ〜」「いっぱいたべるみりちゃんすき」「にんにく大好きなみりにゃかわいい」「食べてるだけなのに可愛すぎないか!?」「次同じ食べ方してみますね」などの声が寄せられました。
かわい過ぎる夜食ショットも公開8月29日に山岡家を訪れたときの様子を写真でも投稿している大谷さん。注文品がテーブルにずらりと並ぶ様子は圧巻です。ラーメンを食べているショットも公開しているので、気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！ (文:熱帯夜)
