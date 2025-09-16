オリラジ藤森慎吾、“モテすぎる芸能人”の実名告白 芸人界隈から「めちゃくちゃ人気」「距離感が近くて」
ABEMAで配信中の婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第4話が14日に配信され、スタジオトークでオリエンタルラジオの藤森慎吾が“芸人界隈でモテすぎる芸能人”を実名で明かす一幕があった。
【写真】森香澄、超異例の“ダブルアンコール” 『FRIDAY』グラビアで魅せる
第4話では、男性が“朝まで一緒に過ごしたい女性”を選ぶ「お泊まりデート」の全貌が明らかになった。年収1500万円を誇るジム経営者・レンは、これまでペアリング作りや結婚をテーマにした会話を交わしてきた美容看護師・アズサではなく、ガールチームの会社経営者・モエミを選択。この展開にスタジオの若槻千夏は「いやいやいや！なんで今モエミに行くの？」と激しくツッコミを入れた。
レンはその理由について「前日、アズサに『安心して寝て』と言われて、他の人を本当に見てもいいんだと思った。プラスに捉えてくれているんじゃないか、信頼関係は作ってきたつもり」と説明。しかしアズサは「『安心してね』とは言ったけど、私とデートを2日間もしてわからんのかなって。朝までとかいやじゃない？ショックでした」と胸の内を明かした。
次の日、アズサは一緒に共同生活をしたい男性として薬剤師で化粧品のプロデュースを手掛けるタカを選択。一方、「ABEMA」の恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランドSeason4』にも出演したレンはアズサのみならず、ほかの女性メンバーから選ばれることはなく、第4話で脱落に。アズサはレンを選択しなかったことについて「朝まで過ごすのに違う子を選んでるってことは自分の中でなんか違うなって思っちゃって。仕方ないし自分がした選択に対してそれを正解にするのは自分やし」と前を向いた。
その後のスタジオトークでアンミカは、過去の浮気がトラウマだと明かしていたアズサについて「今までダメンズで苦労されたけど、今回は許さなかった。恋愛って男運が悪い、女運が悪いっていうけど、自分が選んだ結果であって、（ダメな部分を）許したということになるから。今回女性陣は、見事に成長して乗り越えている」と絶賛。
その流れで藤森は、モエミが複数の男性から矢印を向けられているモテっぷりを受け「芸人界隈だと森香澄さんがめちゃくちゃ人気。バラエティーでも芸人との距離感が近くて、好きな人が多い」と実名告白。するとアンミカは「芸能界で結構聞いたのは藤森くん。透明感があって会話上手、ユーモアがあるモテ男」と逆に藤森の名前を挙げ、若槻や平祐奈も笑いに包まれた。藤森は照れ笑いを浮かべながら「ありがとうございます、何も気の利いたことが言えません！」とコメントし、スタジオを和ませた。
