ロバーツ監督、山本由伸の改善点を指摘「チームで最高の投手の一人だから…」
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が16日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸について語った。
デーブ・ロバーツ監督 (C)AbemaTV,Inc.
○「チームで最高の投手の一人だから…」
山本の現在の好調ぶりに加えて、さらなるレベルアップのために必要な要素として、ロバーツ監督は「由伸はもっと効率的になる必要がある」「チームで最高の投手の一人だから、毎回6〜7回投げられるようでないとね」とコメント。
続けて、「由伸には完投できるポテンシャルがあると思うけど、5回で90球も投げたら無理だ」「由伸がもっと効率的になれば、7〜8回まで投げられるようになるはず。そのためにはストライクを増やし、カウントを先行させること」と、具体的な改善点を指摘していた。
【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり
ドジャース"ロバーツ監督"アベマ独占インタビュー[おはようロバーツ]毎週月曜朝8時無料配信!!／本日からフィリーズ3連戦！ロバーツ監督が警戒している選手は…＼◤ 平日は毎日アベマでMLB厳選試合を平日毎日無料生中継◢- ABEMA MLB (@MLB_ABEMA) September 16, 2025
デーブ・ロバーツ監督 (C)AbemaTV,Inc.
○「チームで最高の投手の一人だから…」
山本の現在の好調ぶりに加えて、さらなるレベルアップのために必要な要素として、ロバーツ監督は「由伸はもっと効率的になる必要がある」「チームで最高の投手の一人だから、毎回6〜7回投げられるようでないとね」とコメント。
【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり
ドジャース"ロバーツ監督"アベマ独占インタビュー[おはようロバーツ]毎週月曜朝8時無料配信!!／本日からフィリーズ3連戦！ロバーツ監督が警戒している選手は…＼◤ 平日は毎日アベマでMLB厳選試合を平日毎日無料生中継◢- ABEMA MLB (@MLB_ABEMA) September 16, 2025