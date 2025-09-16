¤À¤«¤éÆÁÀîËëÉÜ¤Ï260Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¡ÄÆÁÀî²È¹¯¤¬3Âå¾·³¤ËŽ¢Í¥½¨¤Ê¼¡ÃËŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢¶ò¤«¤ÊÄ¹ÃËŽ£²È¸÷¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡Ø½¨µÈ¤Ï½¨Íê¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³¨¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿ÆÁÀî²È¸÷
Éð»Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²È¡×¤³¤½¤¬¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆÁÀî²È¤Î·ø¶ì¤·¤¤µ¤É÷¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¿ÍÊª¤³¤½¡¢²È¹¯¤½¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Î°Õ¼±¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÄ¹»ÒÁêÂ³¡×¤È¤¤¤¦´·½¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê2Âå¾·³¡Ë½¨Ãé¤È¤ª¹¾¤ÎÊý¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·»¤ÏÃÝÀéÂå¡Ê¤Î¤Á¤Î²È¸÷¡Ë¡¢Äï¤¬¹ñ¾¾¡Ê¤Î¤Á¤ÎÃéÄ¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
Åö½é¡¢¤³¤ÎÉ×ºÊ¤Ï¡¢Äï¤Î¹ñ¾¾¤ò¾·³¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï·»¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·»¤òÀ×·Ñ¤®¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÄï¤òÁª¤Ü¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¸åÀ¤¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¹¾¤¬Äï¤Î¹ñ¾¾¤òÇ²Ä°¦¤¬¤ê¤·¡¢¾·³¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö·»¤ÎÃÝÀéÂå¤ÏÆýÊì¤Î½ÕÆü¶É¤¬°é¤Æ¡¢Äï¤Î¹ñ¾¾¤Ï¤ª¹¾¤¬¼«¤é°é¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Äï¤Î¤Û¤¦¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Àâ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÏËö¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢¤ª¹¾¤ÎÊý¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¤Î¿ÈÊ¬¤Î¹â¤¤½÷À¤¬¤ªÆý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ª¹¾¤ÎÊý¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¸ø»äº®Æ±¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤¢¤ë´ñÌ¯¤Ê»ËÎÁ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï°ì¤Ä¹çÅÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ËÎÁ¤È¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¸÷ËÜ¿Í¤ÎÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢²¿¤è¤ê¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î³¨¤Î²¼¼ê¤µ²Ã¸º¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Éã¡¦½¨Ãé¤Ø¤ÎÈ¿È¯
³§¤µ¤ó¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³¨¿´¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»°¼¡¸µ¤òÆó¼¡¸µ¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤¹¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤¬Æó¼¡¸µ²½¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿¿»÷¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢³¨¤ÏÉÁ¤±¤ë¡£Åö»þ¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿Âë¤ä·Ü¤Ê¤É¤Î¾å¼ê¤Ê³¨¤òÌÏ¼Ì¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â50ÅÀ¤«60ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ï¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ÆÁÀî²È¸÷¤Î³¨¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹©É×¤ÎÀ×¤¬°ìÀÚ¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²È¸÷¤Î³¨¤Ï´°Á´¤ËÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ï¡Ö¿¿»÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤Î³¨¤ò¸«¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö²È¸÷¤Ã¤ÆÇÏ¼¯¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ËÈà¤Î³¨¤Ï¾×·âÅª¤Ë²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÒÎÚ¤«¤é¡¢½¨Ãé¤È¤ª¹¾¤ÎÊý¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äï¤Ë¾·³¿¦¤ò¾ù¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢Åö¤ÎÆÁÀî²È¸÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà¤¬¤¢¤ì¤Û¤ÉÁÄÉã¡¦²È¹¯¤ò·É°¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Äï¤è¤ê¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÌÀ¤Ç¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤Ï¤¢¤ë
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎôÅù´¶¤¬Êç¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢Äï¤òºÇ½ªÅª¤Ë»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¤Û¤É¤Î³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È¸÷¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó»Ò¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²È¸÷¤ÏÉã¡¦½¨Ãé¤ò¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Äï¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë¿ä¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Éã¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²È¸÷¤Ï¼«Ê¬¤Î°ÛÊìÄï¤Ç¤¢¤ëÊÝ²ÊÀµÇ·¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÇ·¼«¿È¤Îµ»ÎÌ¤¬¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤¬Æ±¤¸¤¯Ç§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Äï¡¦ÊÝ²ÊÀµÇ·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¡¢²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤ÎÆóÀ¤µÄ°÷¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ÌÀ¤Ç¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼«°Õ¼±¤ä¥×¥é¥¤¥É¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢²¾¤Ë¼«Ê¬¤Îµ»ÎÌ¤¬¼þ°Ï¤è¤ê¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¤é¡Ö»ä¤ÏÇÏ¼¯¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼çÄ¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¸÷¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÏÇÏ¼¯¤À¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Æâ¿´¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¾·³¤Ï¥Ð¥«¤Ç¤â¤¤¤¤
½éÂå¾·³¤Ç¤¢¤ë²È¹¯¤«¤é¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨ÇÏ¼¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é·»¤Ë¾·³¿¦¤ò·Ñ¤¬¤»¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½¨Ãé¤È¤ª¹¾¤ÎÊý¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²È¹¯¼«¿È¤â¼¡ÃË¡¦½¨¹¯¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢»°ÃË¡¦½¨Ãé¤Ë¸å·Ñ¼Ô¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢²È¹¯¤Ë¤½¤ÎÌ·½â¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¤¤¤ä¡¢»þÂå¤¬°ã¤¦¤Î¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½¨Ãé¤ò¾·³¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿»þÂå¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÁÀî²È¤¬ÌÇ¤Ó¤ë´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤äÆÁÀî¤ÎÀ¤¤Ï°ÂÂÙ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Â¿¾¯Ç½ÎÏ¤Ë·ç¤±¤Æ¤âÄ¹ÃË¤Ë·Ñ¤¬¤»¤ë¤Û¤¦¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¡£¤ªÁ°¤ÏÇÏ¼¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡×
¤È¡¢¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¾·³¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¾·³¤ÏÃ±½ã¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÁÀîËëÉÜ¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ®Î©¤·¡¢²¿Ç¯¤â·Ð¤ÆÂÎÀ©¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¾·³¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¤À¤«¤éÆÁÀî¾·³¤Ï15Âå¤âÂ³¤¤¤¿
À¯¼£¤ä¼ÂÌ³¤Ï¼þ°Ï¤Î²È¿Ã¤¬¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾·³¤Ï¤¿¤À¿Í¤Î¾å¤Ë¡Ö·¯Î×¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¸½Âå¤ÎÆóÀ¤¡¢»°À¤¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤â»÷ÄÌ(¤Ë¤«¤è)¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡¢¡ÖÄï¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥½¨¤À¤«¤é¡¢Äï¤ò¾·³¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿½¨ÃéÉ×ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²È¹¯¤Ï¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡Ø¤ª²ÈÁûÆ°¡Ù¤ò¾·¤¯¡×¤ÈÃé¹ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·»¤¬¶ò¤«¤ÇÄï¤¬Í¥½¨¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢·»¤ò¤³¤È¤µ¤éÇÏ¼¯°·¤¤¤·¤ÆÄï¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁè¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤«¤é¡ÖÄ¹ÃË¤¬·Ñ¤°¡×¤È·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ª²ÈÁûÆ°¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·»¤Ï¶ò¤«¤Ç¤â²È¤ò·Ñ¤®¡¢Äï¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾·³¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ì¤Ð¡¢Ãá½ø¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶ò¤«¤Ê¾·³¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍ¥½¨¤Ê²È¿Ã¤¬À¯¼£¤ò¼¹(¤È)¤ê¹Ô¤¨¤Ð¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£²È¹¯¤Î»×ÏÇ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¿ ÏÂ¿Í¡Ê¤Û¤ó¤´¤¦¡¦¤«¤º¤È¡Ë
ÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø
1960Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¡¦Æ±Âç³Ø±¡¤ÇÆüËÜÃæÀ¤»Ë¤ò³Ø¤Ö¡£»ËÎÁÊÔ»¼½ê¤Ç¡ØÂçÆüËÜ»ËÎÁ¡ÙÂè¸ÞÊÔ¤ÎÊÔ»¼¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¸¢ÎÏ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡ØÆüËÜ»Ë¤Î¥Ä¥Ü¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÍð¤ÈÊÑ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜÃæÀ¤»ËºÇÂç¤ÎÆæ¡ª ³ùÁÒ13¿Í½°¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÅ·²¼¿Í¤ÎÆüËÜ»Ë ¿®Ä¹¡¢½¨µÈ¡¢²È¹¯¤ÎÃÎÎ¬¤ÈÀïÎ¬¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊõÅç¼Ò¡Ë¤Û¤«¡£
