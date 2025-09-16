◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは本拠地でのフィリーズ戦、延長戦までもつれるシーソーゲームになるも惜敗。デーブ・ロバーツ監督は失点が続いたブルペン陣についてコメントしました。

試合はドジャースが2点リードの7回、3番手のジャック・ドレーヤー投手が2ランホームランなどで3点を失い逆転を許しました。同点に追いついた直後の8回には4番手のアレックス・ベシア投手がブライス・ハーパー選手に27号勝ち越しソロを被弾。延長10回はブレーク・トライネン投手がJ.T.リアルミュート選手に決勝の犠牲フライを打たれました。

ロバーツ監督は試合後の会見でブルペン陣に言及。ポストシーズンに向けて不安かという問いに「夜眠れないほどではない」と前向きな姿勢であることを強調しました。

続けて「チャンスを与えて、誰がステップアップするかを見極めようとしている。例えばタナー(・スコット投手)は直近の2試合でとても良かったし、それはポジティブだった。これからもチャンスを与えて、誰がそれをつかむかを見ていく」とコメント。選手を信じて起用し、好調な投手を見極めていく方針を示しています。