¡¡¿ÀÆàÀî¸©·ÙÄÅµ×°æ½ð¤Ï16Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î70ÂåÃËÀ¤¬ÃøÌ¾¤Ê·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤òÁõ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤é¤ËLINE¤ÇÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢·×Ìó2²¯1300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½ð¤¬º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÈï³²ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¡¢ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï5·î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÅê»ñ´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤ò±ÜÍ÷Ãæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤òÄÌ¤¸¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤òÌ¾¾è¤ëLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½Å¤Í¡¢6¡Á9·î¡¢25¸ýºÂ¤Ë·×35²ó¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡16²¯±ß¤ÎÇÛÅö¶â¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬Æþ¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤¬ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Î¶ä¹Ô¤òË¬¤ìº¾µ½Èï³²¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£