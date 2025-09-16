¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¡ÖÂçÃÀ¤Ë¤¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¹¶¤á¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÀèÈ¯¤òÍ½Äê¤¹¤ë£±£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ïº£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³ÇòÀ±¤È¥Ä¥Ð¥áÂÇÀþ¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿£¸·î£±£¹Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï£¸²ó£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨ºÇÄ¹ÅÐÈÄ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾è¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¡¢°ìÈ¯¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¡¼¥¿¤òÆþ¤ì¤ÆÄ©¤á¤¿¤é¤Ê¤È¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¡Öµå¾ì¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢ÃúÇ«¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¡ËÂçÃÀ¤Ë¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤¤¡£ÂçÃÀ¤Ë¤¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¹¶¤á¤ë¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤ÏÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£²°Ì¤«¤é£³°Ì¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀè¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î£±»î¹ç¤òÌî¼ê¤â´Þ¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»Ä¤µ¤ì¤¿£±£±»î¹ç¤òÃ»´ü·èÀï¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤ÆÁíÎÏÀï¤ÇÎ×¤à¡£±¦ÏÓ¤Ï¡ÖËÜµòÃÏ¤Ç£Ã£Ó¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¥»£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¡Ë¥²¡¼¥àº¹¤â¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤ë¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£