人気のＪＲ辻堂駅周辺。複合商業施設「テラスモール湘南」が核となり近くの市境をまたいだ茅ケ崎市側も高い上昇率を記録した＝藤沢市

神奈川県が１６日公表した県内９６１地点の基準地価（７月１日時点）は、住宅地が前年から平均３・３％上昇した。上昇は４年連続で、９割超がプラスに。駅徒歩圏を中心に堅調な住宅需要を反映した。商業地と工業地も１３年連続で上昇。商業施設などへの旺盛な投資傾向が明確になった。

商業地と工業地の平均上昇率は、それぞれ７・０％と７・２％。住宅地は比較可能な６６０地点のうち上昇６０１地点、横ばい５５地点、下落４地点。商業地は２３９地点のうち、それぞれ２２７地点、１０地点、２地点だった。工業地は全４０地点で上昇した。

住宅地は東急、ＪＲ線との相互直通運転による利便性向上で、相模鉄道沿線の高い人気が持続。藤沢市や茅ケ崎市、葉山町も上昇率が高く「湘南ブランド」など海辺の魅力を反映した。

横浜市の上昇率は３・４％、川崎市は４・４％でともに昨年並み。横浜、上大岡、川崎、武蔵小杉、溝の口など主要駅の徒歩圏の需要が高く、バス利用が必要な地域にも波及した。

相模原市は３・３％で、リニア中央新幹線の駅開業に伴う再開発への期待感から、橋本駅を中心に需要が継続した。一方で小田原市や秦野市は上昇したものの１％前後で、南足柄市は横ばいだった。