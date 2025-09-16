銃撃を受け死亡したカーク氏を追悼し…グループ脱退まで要求されたSUPER JUNIOR・シウォン、心境明かす

人気グループSUPER JUNIORのチェ・シウォンが、銃撃を受け死亡した米右派活動家チャーリー・カークさんを追悼したことに関する議論について、心境を伝えた。

先立ってチェ・シウォンは9月11日、自身のSNSに亡くなったチャーリー・カークさんを追悼するため、画像を共有した。

故人の顔写真には「REST IN PEACE」と記されていた。

亡くなったチャーリー・カークさんは、アメリカの右派活動家で、ドナルド・トランプ大統領の熱烈な支持者だった。これまで憎悪や差別を助長する言動などで、幾度も物議を醸してきた人物ともされる。

そのためチェ・シウォンの追悼投稿は、さまざまな議論を呼んだ。一部からは、チェ・シウォンのグループ脱退を求める声まで上がった。

議論が大きくなると、チェ・シウォンは追悼投稿を削除した。

この騒動について、チェ・シウォンは最近、ファン交流プラットフォーム「Bubble」を通じて「彼はクリスチャンであり、一家の大黒柱であり、一人の夫だった」とし、「どのような状況であれ、多くの大学生の前で講演中に銃撃を受け、命を落としたことは、政治的な立場を超えてあまりにも心痛む悲劇だ。だから彼を追悼したのだ」と釈明した。

続けて、追悼文を突然削除したことについては「メディアから大きな関心をいただいたのはありがたいが、私の意図とは違って解釈されているように思えた。拙い私の気持ちは十分に伝わったと判断し、投稿を削除した」と説明した。