¡ÖÃ½¿Ú¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¥Ò¥ó¥È¤Ê¤·¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÃ½¿Ú¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÃ½¿Ú¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê3Ê¸»ú¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÃ½¿Ú¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤ó¤¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Ã½¿ÚÄ®¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ½¿Ú¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²È¶ñ¤Î¡È¥¿¥ó¥¹¡É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã½¿ÚÄ®¤Î¡ÖÃ½¿Ú¡×¤Ï¡¢"Éð´ï"¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢Ã½¿ÚÄ®¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏËëÉÜ¤ÎÉð´ï¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¡Ö¶ñÂÊô¹Ô¡×¤ä¡ÖµÝÌðÌúÊô¹Ô¡×¤ÎÆ±¿´¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÒÎÎ²°Éß¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
ËëÉÜ¤ÎÉð´ï¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡ÖÃ½¿Ú¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢ÀµÆÁ3Ç¯¡Ê1713Ç¯¡Ë¡¢Ä®Êô¹Ô»ÙÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÄ®¤¬µ¯Î©¤·¡¢µí¹þ¸æÃ½¿ÚÄ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢´§¾Î¤Î¡Öµí¹þ¡×¤¬¤È¤ì¡¢¸½ºß¤ÎÃ½¿ÚÄ®¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô