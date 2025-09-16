日本代表チーム内の不和でコンサート3公演が中止に…韓国ダンスバトル番組で優勝も空中分解【全文】

ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』で優勝した日本のダンスチーム「OSAKA Ojo Gang」の騒動により、全国ツアーの3公演が中止となった。

【全文】日本チームに危機…リーダーと他メンバーが対立

制作会社は9月16日、「アーティスト出演に関する問題をはじめ、さまざまな事情により公演を予定通りに行うことが現実的に難しい状況となりました。社内で複数の方法を模索し、公演実現のために最善を尽くしましたが、円滑な進行が困難だと判断し、やむを得ず該当地域の公演を中止することになりました」と発表。

これにより、9月21日の昌原（チャンウォン）、10月3日の大邱（テグ）、10月11日の大田（テジョン）公演が中止となった。

制作会社は「公演を心待ちにしてくださった観客の皆さまに心よりお詫び申し上げます。どうかご理解をお願い申し上げます」と謝罪し、「予約キャンセルおよび払い戻しに関する案内メッセージを個別にお送りする予定です。改めて深くお詫び申し上げ、残りの地域での公演が成功裏に開催できるよう最善を尽くします」と付け加えた。

今回のコンサートは、優勝した日本代表チーム「OSAKA Ojo Gang」のリーダー・イブキとマネジメントの不和をきっかけに、出演辞退騒動からチーム内の信頼問題、さらに精算の透明性をめぐる論争へと発展していた。

（写真＝イブキInstagram）イブキ

（写真＝Ojo Gang Instagram）ソウル公演に参加したOjo Gangメンバー

制作会社の公式コメント全文は以下の通り。

こんにちは。『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』全国ツアーコンサート制作会社です。

まず、《WORLD OF STREET WOMAN FIGHTERコンサート全国ツアー》に多大な関心とご声援をお寄せいただいた観客の皆さまに、心より感謝申し上げます。

アーティスト出演に関する問題をはじめとしたさまざまな事情により、公演を予定通りに行うことが現実的に難しい状況となりました。

社内で多方面の方法を模索し、公演実現に向けて最善を尽くしましたが、昌原・大邱・大田地域での公演は円滑な進行が難しいと判断し、やむを得ず該当地域公演を中止することとなりました。

公演を楽しみにしてくださったすべての観客の皆さまに、心よりお詫び申し上げ、寛大なご理解をお願い申し上げます。

予約された方には、予約キャンセルおよび払い戻しに関する案内メッセージを個別に送信する予定です。

払い戻しは下記の手続きに従い、送料・予約手数料を含め全額返金で進められますので、下記の払い戻し・キャンセル手続きを必ずご確認いただき、個別に送信されるメッセージもあわせてご参照ください。

改めて深くお詫び申し上げるとともに、残りの地域での公演が成功裏に開催されるよう最善を尽くしてまいります。

（記事提供＝OSEN）