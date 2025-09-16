M!LK佐野勇斗、縦眉ショットが「表情筋が豊か」「もっくんと対決してほしい」と話題 人気芸人「面識ないですが」自撮りで対決も
【モデルプレス＝2025/09/16】M!LKの佐野勇斗が14日、自身のX（旧Twitter）を更新。顔芸を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】佐野勇斗、衝撃的な縦眉
この日、佐野は「俺より眉毛縦にいける人っていたりする？」と手を使わず、顔の筋肉のみで眉毛を縦方向に動かした自撮りを公開。するとこの投稿にお笑い芸人・おばたのお兄さんが「面識ないですがTLに流れてきて、勝てると思ったので送らせて頂きます」とリプライし、眉毛を縦方向に動かした自撮りを披露していた。
ファンからは「なんでこんな動かせるの？」「いつもの佐野くんと同一人物に見えない（笑）」「表情筋が豊か」「やってみたけど難しい」などの声のほか、「もっくんと対決してほしい」と“縦眉”を得意とするMrs. GREEN APPLEの大森元貴とのコラボレーションへの期待も寄せられている。（modelpress編集部）
