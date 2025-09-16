Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÚ£Ä¹ÂªÏ®¿ÍÅª¹âÌÚÆ±ÕÜ¡Û¤ÈÉ½¤¹Ì¡²è¤Ï¡©¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬...¡ª
Ì¡²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÚ£Ä¹ÂªÏ®¿ÍÅª¹âÌÚÆ±ÕÜ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÚ£Ä¹ÂªÏ®¿ÍÅª¹âÌÚÆ±ÕÜ¡×¤ÈÉ½¤¹Ì¡²è¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÚ£Ä¹ÂªÏ®¿ÍÅª¹âÌÚÆ±ÕÜ¡×¤ÈÉ½¤¹Ì¡²è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢»³ËÜ¿ò°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¾Êý¤ÈÈà¤ò¤«¤é¤«¤¦ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¹âÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô