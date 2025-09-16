スクリーンタイムで制限する以外にも！仕事にも必須のスマホ使用時間を削減できた理由

「3歳ほど若く見える」方法

40歳、主婦で漫画家のりず。加齢には逆らえないと一度は受け入れかけたBBA化だが、「いや、やっぱり嫌だ！」と奮起し、セルフ改造を始めた。

『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず著／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）は、そんな彼女の“笑えるけど本気”の「3歳ほど若く見える」ための方法を記録したコミックエッセイだ。

第1話では、寝起きの顔の老化を一晩119円で食い止める工夫から大好物のポテチ断ちを貫いた効果を、続く第2話では諦めていた胸元が「盛れるブラ」で自信を取り戻した話をお伝えしてきた。

そして短期連載最終話の第3弾では「デジタルデトックス」に挑戦する。

総務省情報通信政策研究所が行った、13歳から79歳までの男女1,800人に、テレビ、インターネット、新聞、ラジオの利用時間などを聞いたアンケートによれば、全年代で、平日、休日ともに、「インターネット利用」の平均利用時間が最も長いという結果が出た。特に、40代のインターネットの休日の利用時間が、令和6年の今回、初めてテレビを超過。60代のテレビの時間も、平日、休日ともに大幅に減少するなど、若者だけではなく、全世代でスマホ依存の傾向になりつつあることが見て取れる。

前編「『気が付けば1日4時間23分』スマホに溶かす時間を救った40歳女性のデジタルデトックス」では、SNSがどれだけはまりやすいか、そして、SNSにこれ以上時間を溶かさないための工夫を紹介している。

後編では、それ以外に実践してみた、スマホから離れるための工夫をお伝えする。

通知音をオフにした

「ピロン♪」という音がするたびに、仕事や家事の集中力が奪われ、気づけばそのままスマホ沼に突入……。そんな日常を断ち切るため、りずは思い切って連絡ツールの通知音をすべてオフにした。

大事な連絡は自分から決めた時間に見ればいいのだとばかりに、3時間に1回ほどチェックするルールを導入。その結果、雑念に邪魔されない“濃密な集中タイム”を手に入れた。

ニュースアプリを削除

ニュース記事のはずが、コメント欄があるせいで、ついつい沼ってしまうからと、お別れを決意。

そんな負のスパイラルを断ち切るため、ニュースアプリを削除し、代わりにコメント機能のないビジネスニュースアプリをお試し中という。

おかげで、「必要な情報だけ読める」ようになり、時間の浪費を防げる。

ホーム画面を“つまらなく”整理

「そそられるアイコンがあるから、つい触ってしまう」――それならば誘惑を視界から排除すればよいのだ。と、ホーム画面の1ページ目を、地図、メール、カレンダー、メモなど“沼らないアプリ”だけに厳選。色気ゼロの、触っても楽しくない画面に改造した。

スマホ専用の「部屋」を作った

視界にスマホがあると、つい手が伸びるのが人間の習性。

そこでりずは、部屋に置いたカゴを“スマホ置き場”に決定。必要のない時はそこに収め、視界から完全にシャットアウトすることに。

さらに、「寝室にスマホを持ち込まない」「電車の中などでは、スマホがなかった時代のつもり」などを駆使しして、スマホを触る時間を1時間以上も短縮した。

本の“深い快感”に満足するも…

空いた時間で久々に小説を読めば、集中力が高まり、読了後は「心が震えるような快感」に包まれたという。

だがその感動ゆえに、ついSNSで「書評」や「他の人の感想」を探してしまい……知らず知らずのうちに、スマホに時間を奪われていくのだった。

「やっぱり完璧なデジタルデトックスなんて、できないんだよね」

そう笑いながらも、自分を信用し過ぎず、「できなくなるような」仕組みを次々と編み出すりずの成功と失敗の記録は、読者の「私もやってみようかな」と背中を押してくれるに違いない。

