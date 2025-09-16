【マージフォン -MEMORIAL EDITION-】 9月16日16時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：16,500円

バンダイは、大人向けなりきり玩具「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月16日16時より予約受付を開始した。発送は2026年2月を予定し、価格は16,500円。

本商品は特撮テレビドラマ「魔法戦隊マジレンジャー」より変身アイテム「マージフォン」をなりきり玩具で再現したもの。MEMORIAL EDITION仕様となっており、本編・映画に登場した50種以上の呪文を認識、対応した音声が発動。

テンキー操作で発動魔法を操作でき、劇中をイメージしてワンド展開ボタンでも魔法が発動できる。

変身アクションもDX版からブラッシュアップされており、ワンド展開時の変身準備音なども新たに収録されている。名乗り時の効果音も発動可能。さらに、マジレンジャーの変身音に加えて、マジマジン、レジェンドマジレンジャーの変身音も新たに収録されている。

造形・外観は高い完成度のDX版をベースとしつつ、一部を劇中イメージに沿ってアップデート。モバイルモード、フォンモード、ワンドモード、の3段変形が可能。加えて、ディスプレイパーツはDX版の紙製からプラ製に変更され、カバーを外して付け替えが可能となっている。

BGMは主題歌を含め3曲を収録。効果音も呪文習得音やシャッター音などが新たに追加されている。

(C)東映